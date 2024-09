La cantante Dulce -de 69 años de edad- se cayó en vivo durante show de Perfume de Gardenia.

Sin embargo, lo que pasó después de la caída de Dulce en el escenario llenó de aplausos y algunas risas el teatro San Rafael de la Ciudad de México.

Y es que en lugar de preocuparse por su estado físico, la cantante le dejó en claro a los asistentes que es una profesional.

Pues aunque tuvo que interrumpir Perfume de Gardenia, Dulce aseguró y demostró que estaba cantando en vivo para los asistentes a la obra.

La cantante Dulce se cayó en vivo durante una de las presentaciones de su show en Perfume de Gardenia.

La caída de Dulce se debió a un escalón extra en el escenario; sin embargo, la cantante -que se está recuperando de un esguince- demostró ser toda una profesional.

Pues en lugar de continuar con el show en Perfume de Gardenia a medias, pidió que le quitaran la canción grabada con la que la auxiliaron y se comenzara de nuevo.

Y es que en lugar de estar preocupada por su estado físico de salud, Dulce le reveló a su público presente tener miedo de que “piensen que no estaba cantando” en vivo.

“No me preocupa la caída, me preocupa que piensen que no estaba cantando yo. No señor. Yo salgo a cantar”

Dulce