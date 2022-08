La cantante inglesa Dua Lipa como hermana mexicana nos enseña cómo se come sandía nada más ni menos que con chile tajín.

Sin duda la cantante de 26 años de edad Dua Lipa sorprendió a todos su seguidores, pero sobre todo a su público mexicano.

Luego de que la intérprete de One Kiss se tomará unos días de vacaciones por lo que compartió en su Instagram un pequeño video que dejó con la boca abierta a muchos.

Y aunque pareciera que Dua Lipa sorprendió a su público al mostrar su espectacular cuerpo en traje de baño, la realidad es que fue por otra cosa que dejó a todos anonadados.

VIDEO: Dua Lipa nos enseña cómo se come sandía con chile tajín (Especial)

“Hermana ya eres mexicana” le dicen a Dua Lipa tras enseñar cómo se come sandía con chile tajín

Mientras la estrella pop Dua Lipa disfruta de unos días de vacaciones, ya hay quien le dice “hermana ya eres mexicana” , tras enseñar cómo se come sandía con chile tajín.

Momento que quedó grabado en video por la propia Dua Lipa quien no imaginó ser la tendencia del momento en México.

Debido a la euforia que causó por comer chile tajín, que es un polvo hecho de una mezcla de chile, limón y sal de mar; el cual es muy popular entre los mexicanos.

Situación que propició que Dua Lipa sorprendiera ya que el chile tajín no es bien conocido entre los extranjeros y mucho menos se esperaría a que lo consuman.

Pese a esto la inglesa Dua Lipa le entró como los mexicano a lo “picosito” del chile tajín, por lo que le puso una buena ración a su sandía y sin hacer caras la cantante inglesa se comió dicha fruta.

VIDEO: Dua Lipa nos enseña cómo se come sandía con chile tajín (Especial)

Dicho esto, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar como el que expresó: “Dua Lipa se come su sandía con... ¡Tajín, repito, Dua Lipa se come la sandía con Tajín”.

Entre otros dichos de su público aseguraron que Dua Lipa les alegró el día: “he tenido un día jodidamente horrendo, pero estos 8 segundos me dan vida”.

Así como también comentaron “Dua Lipa poniéndole Tajín a su sandía... Automáticamente digo: ‘Dualipa hermana ya eres mexicana”.

Aquí te dejamos la prueba de como nos enseña Dua Lipa a comer sandia con chile tajín: