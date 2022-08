Diego Boneta reveló que en unas semanas lanzará su propia marca de tequila, sumando así otra cosa en común con Luis Miguel, quien hace varios años incursionó en la industria de las bebidas alcohólicas, aunque él lo hizo con un vino.

De regreso a México, tras un viaje a España, Diego Boneta habló sobre su incursión como tequilero, destacando que su bebida será muy artesanal.

Durante su charla con reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICMD), Diego Boneta se dejó ver muy bien acompañado por alguien a quien le hablaba de forma muy cariñosa, pero que no era su novia Renata Notni. ¿Quien era?

Durante su encuentro con reporteros, Diego Boneta dijo que será en septiembre cuando lance al mercado su tequila y, aunque quiso ser muy reservado sobre el nombre, descartó que vaya a llamarse como él o a llevar su apellido.

Sobre la competencia que le hará a los tequilas de otros famosos como Kate del Castillo, Jenny Rivera, George Clooney o Dwayne Johnson, ‘La Roca’, Diego Boneta destacó que la suya será una bebida muy mexicana:

Diego Boneta comentó que el lanzamiento de su tequila está ya tan avanzado que prácticamente sólo es cuestión de presentarlo y destacó que será una bebida muy artesanal:

“El líquido ya está listo y les puedo decir que es el mejor tequila que he probado... la botella ya está lista también... Me encantaría invitarlos a la destilería... para que vean todo el proceso es un proceso muy artesanal no es un tequila industrial, es es es una destilería pequeña pero artesanal y muy muy muy linda”

Diego Boneta