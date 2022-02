VIDEO: Cynthia Klitbo terminó con Rey Grupero por celoso

Cynthia Klitbo reveló el motivo que la llevó a terminar con Rey Grupero pese a que físicamente le era muy atractivo.

Cynthia Klitbo subrayó que Rey Grupero no es nada a como se ve en la televisión, “en persona es muy guapo, no es guarro”.

Sin embargo, dijo que no soportó tener que lidiar con darle explicaciones a Rey Grupero, pues este creía le había sido infiel con su exesposo Francisco Gattorno.

Cynthia Klitbo reveló que fue por celoso, el motivo que la llevó a terminar su relación con Rey Grupero.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Cynthia Klitbo confesó que Rey Grupero tiene todo lo que a ella le gusta de un hombre.

Compartió que, además, “en persona es muy guapo y no es guarro”, aludiendo a que es muy criticado por cómo se ve en televisión.

Contó que pasó grandes momentos junto a él, sin embargo, decidió terminar la relación cuando se dio cuenta que debía darle explicaciones de cosas que no eran ciertas.

Esto se desató cuando Cynthia Klitbo hizo un viaje a Miami y Rey Grupero le argumentaba “que vi a Gattorno… Francisco me buscó por todo Miami y yo le dije que no quería nada”.

La villana de telenovelas dijo que la relación comenzó a ser turbia cuando “me inventó que andaba con el taxista del Uber”.

“Me agarró un día en curva y le dije -me da mucha flojera a estas alturas del partido-, te llevo 16 años, no debo convencerte de algo que no hice y no estoy para que me estén celando”.

Cynthia Klitbo, actriz.