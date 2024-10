Niurka se une a la críticas contra Ninel Conde y su nueva apariencia, no le gusta el rostro del ‘Bombón asesino’ y hasta cree que tiene una enfermedad.

Desde hace algunos meses, Ninel Conde -de 48 años de edad- sorprendió con su radical cambio, pues se volvió a someter a diversas cirugías estéticas.

Algunas famosas la han felicitado por su cambio, mientras otras han hecho bromas de su apariencia y Niurka -de 56 años de edad- cree que padece algún trastorno.

Niurka critica a Ninel Conde por volverse a operar el rostro

Ninel Conde no ha respondido a las críticas y comparte muy orgullosa su nueva imagen, pero hasta Niurka ya dio su ‘humilde opinión’ sobre el rostro de la cantante.

“Me dio mucha risa la entrevista de Alejandra Guzmán, dice que se tenía que gastar el dinero que le robó en algo que feo eso, que horrible. Me llamó mucho la atención. Una persona que no está nunca, dismorfia” Niurka

Niurka cree que Ninel Conde padece de dismorfia, el cual es un trastorno el cual genera una preocupación exagerada por la apariencia.

Ninel Conde celebra su cumpleaños número 48 con rostro irreconocible y cuerpazo (Instagram ninelconde / Instagram ninelconde)

“Está probado por todo el mundo que tiene dismorfia, tiene un problema enorme de inseguridad de no aceptación del paso de los años” Niurka

Para Niurka, Ninel Conde no puede aceptar el paso de los años y no quiere aceptar que ‘ya es una señora’: “Ella no quiere ser una señora, ella quiere congelarse en la eterna juventud”.

La vedette lamenta que Ninel Conde no acepte su apariencia y su edad, pues cree que no ha madurado como persona.

Niurka y otras famosas se han burlado del nuevo rostro de Ninel Conde

Además de criticar su múltiples cirugías, Niurka cree que Ninel Conde ha vivido situaciones terribles y ni ha así ha aprendido a madurar.

Niurka no ha sido la única en criticar la nueva imagen de Ninel Conde, pues Lorena Herrera -de 57 años de edad- y Alejandra Guzmán, de 56 años de edad, no han dudo en burlarse de la actriz.

Lorena Herrera le recomendó a Ninel Conde sacar nuevas identificaciones, pues estaba irreconocible.

Tras lanzar esta broma, Lorena Herrera se arrepintió y expresó que era humor negro.

Posteriormente, Alejandra Guzmán también se burló de Ninel Conde y dijo que seguramente se había hecho sus nuevas cirugías con el dinero que se había roba du ex esposo, Larry Ramos.

Ninel Conde no se ha pronunciado por las burlas por su físico, pero Niurka asegura que está enferma y no acepta su edad.