Alejandra Guzmán -de 56 años de edad- insiste en que Ninel Conde es ‘ratera’ y asegura que ella sabe cuál es el paradero de Larry Ramos, su ex y prófugo de la justicia.

Larry Ramos, ex esposo de Ninel Conde, fue acusado de defraudar a varias personas por millones de dólares y entre las víctimas está Alejandra Guzmán.

El ex esposo de Ninel Conde -de 48 años de edad- lleva 4 años prófugo de la justicia.

Ninel Conde (Instagram ninelconde / Instagram ninelconde)

Alejandra Guzmán no se arrepiente de señalar a Ninel Conde como cómplice de Larry Ramos

Durante un encuentro con medios, Alejandra Guzmán arremetió contra Ninel Conde, asegurando que ella sabe dónde está Larry Ramos.

Alejandra Guzmán aseguró que el karma alcanzará a Ninel Conde algún día y que podría pagar las consecuencias de sus actos con si cuerpo.

Días después, Alejandra Guzmán insiste en que Ninel Conde es cómplice de Larry Ramos y no se arrepiente de sus palabras.

Alejandra Guzmán (Instagram/@laguzmanmx)

“Yo no me arrepiento de nada, por qué me voy arrepentir, si al final ella se hace güey y sabe en dónde anda Larry”, dijo muy segura Alejandra Guzmán.

La cantante cree que Ninel Conde sabe dónde está Larry Ramos, quien está prófugo de la justicia desde 2021.

Larry Ramos es investigado por autoridades estadounidenses, pero hasta la fecha no hay información de su paradero.

Ninel Conde ha recibido burlas por su nuevo rostro de varias famosas

Alejandra Guzmán no es la única que se ha burlado del nuevo aspecto de Ninel Conde, quien hace unos meses se hizo algunos cirugías estéticas.

La cantante cree que Ninel Conde se hizo sus nuevas cirugías con el dinero que Larry Ramos le robó, por lo que se burló de ella.

“Que Dios la bendiga a ella, su cara y sus nalgas porque la va a pagar” Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán no es la única en burlarse de la nueva apariencia de Ninel Conde, también Lorena Herrera aprovechó el momento para hacer bromas.

Lorena Herrera -de 57 años de edad- expresó que Ninel Conde tendría que sacar nuevas identificaciones por su nuevo aspecto.

“La vi muy guapa, otra persona, pero muy guapa”, dijo Lorena Herrera, quien cree que Ninel Conde cambió tanto que ahora debe sacar nuevas identificaciones.