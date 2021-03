"Mi camino hacia el amor propio" es una novela donde Victoria Volkova revela los retos que ha tenido que afrontar como mujer trans

Modelo, influencer, primera mujer trans en aparecer en una portada de Playboy México, y ahora escritora. Victoria Volkova presentó su libro "Mi camino hacia el amor propio", donde cuenta el duro camino que ha tenido que transitar siendo una mujer transgénero .

A través de su cuenta en Instagram, Victoria se ha dedicado a presumir la foto de portada de su propio libro, así como ha compartir con su voz algunos fragmentos. Y, según contó durante una entrevista para Así Las Cosas este jueves 4 de marzo, se trata de una novela para todas las personas, no sólo para la población trans.

¿Quién es Victoria Volkova?

Es una joven modelo de 27 años posicionada como una de las beauty bloggers más reconocidas de la actualidad . En Instagram tiene casi un millón de seguidores. En diciembre del 2017, Volkova se convirtió en la primera mujer trans en modelar para revista PlayBoy de Latinoamérica y lo hizo bajo sus propios términos: decidió la dirección creativa, eligió fotógrafo y stylist.

"Yo no tengo por qué camuflagearme con nadie. Soy una mujer trans, tuve todo un proceso y me costó, estoy orgullosísima de eso y espero que algún día las personas, sean trans o no, puedan sentirse tan orgullosas de ser quienes son"

Victoria Volkova.

Además, YouTube, en donde Victoria tiene más de 940 mil suscriptores, la reconoció como una Embajadora de las embajadoras mundiales del programa "Creadores del Cambio" , por su visibilidad como mujer transgénero y sus aportaciones a diversos temas relacionados con la diversidad sexual.

"Mi camino hacia el amor propio", el libro de Victoria Volkova

Recientemente, Victoria Volkova presentó su libro "Mi camino hacia el amor propio", publicado en Penguin Random House y en el cual habla sobre su proceso de autoaceptación aunque no se trata de una novela biográfica, sino que a través de historias que tienen como objetivo que las personas pudieran identificarse y aprender.

"En este libro cuento todas las cosas que me han hecho la persona que soy. Muchas de ellas me dan orgullo y otras no tanto, pero definitivamente todas me hicieron conocerme un poco más; amarme, y me obligaron a ver esas partes de mí que no me gustan, pero que también son dignas de amar"

Victoria Volkova.