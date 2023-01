Hay algunos trends que no deberían hacerse y en esta ocasión le tocó a Bárbara de Regil vivir la experiencia que le llevaría el ‘3 cosas que no me gustan de ti’ en TikTok con su mamá.

TikTok es el que ahora dispone las tendencias que los famosos deben hacer y Bárbara de Regil -de 35 años de edad- decidió sumarse a uno con su mamá, Bárbara Alfaro.

Sin embargo, la sinceridad que su mamá tuvo al definir la actitud de la actriz en su vida privada, la dejaron sin palabras y con un momento muy incómodo al final.

Bárbara de Regil con su mamá, Bárbara Alfaro. (barbaraalfaror / Instagram)

Mamá de Bárbara de Regil le dice sus verdades para trend de TikTok

En más de una ocasión Bárbara de Regil se ha llevado críticas por cómo se muestra en redes sociales y uno de esos momentos fue el cabezazo que le dio a su mamá y no se olvidará.

Y aunque la actriz se ha limitado en la frecuencia en que muestra a su mamá en redes sociales, en ocasiones deleita sus seguidores con contenido muy auténtico.

Esta vez, Bárbara de Regil decidió hacer el trend de moda en TikTok, donde con el filtro de voz graciosa dos personas se dicen tres cosas que no les gusta una de la otra.

Pero tal vez Bárbara de Regil no creyó que su mamá se tomara el trend tan en serio, pues cuando confesó sus verdades, la actriz cambió totalmente de actitud.

Bárbara de Regil con su mamá, Bárbara Alfaro. (@barbara_deregil212 / Tomada de video)

Pese a todo ello, decidió subir el trend a TikTok, donde algunos aseguraron que Bárbara de Regil “es bien enojona” y se notó.

Bárbara de Regil no aguanta que le digan la verdad en su cara y su mamá la enfrenta (VIDEO)

Bárbara de Regil quiso hacer un trend con su mamá en TikTok, sin embargo, pudo no haber salido como ella hubiese esperado.

La mamá de Bárbara de Regil, Bárbara Alfaro, confesó cómo es la actriz en su vida privada, exponiendo que no aguanta que “le digan la verdad en su cara”.

“Yo no te puedo decir, estás actuando mal con Fernando, tu hermana, conmigo, o Alexa, porque te encabronas durísimo, no aceptas, te encabronas y te largas”. Bárbara Alfaro, mamá de Bárbara de Regil.

Situación que se tornó un tanto incómoda entre ambas, pues incluso Bárbara de Regil no podía creer lo que su mamá le estaba diciendo, pues esta le tuvo que ejemplificar varias veces.

Sumado a ello, aseguró que no es que se vaya -cuando le dicen la verdad- porque se enoja, sino que “me voy a otro lado para meditarlo sola”,

Pero la mamá de Bárbara de Regil sostuvo “no aceptas que se te digan las verdades en tu cara”.