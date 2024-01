En marzo de 2022, Pascacio López fue detenido en Jalisco por las denuncias que Sarah Nichols y Vanessa Bauche interpusieron en su contra por abuso sexual y acoso.

Razón por la que Pascacio López pasó 11 meses en la cárcel, la cual abandonó en febrero del pasado año; sin embargo, se mantuvo alejado del mundo del espectáculo a pesar de que Vanessa Bauche y Sarah Nichols lo continúan señalando.

Es hasta hoy que el actor reaparece ante la prensa para informar que pese a testimonios en su contra, no hubo pruebas para que lo declararan culpable ya que no lo es.

Pascacio López, actor. (@pascaciolopez)

“Son mentiras”, dice Pascacio López sobre acusaciones de Vanessa Bauche y Sarah Nichols

Pascacio López dice haber obtenido su libertad porque Vanessa Bauche de 50 años de edad- y Sarah Nichols -de 41 años de edad-, mienten.

“Son mentiras”, indica y Pascacio López, de 53 años de edad, informa que el proceso continúa ya que solo falta reconfirmar que los testimonios son falsos así como las pruebas que presentaron Vanessa Bauche y Sarah Nichols.

Incluso se burla al informar que se presentó lencería rota la cual claramente cortaron con una tijera así como existen mensajes de Sarah Nichols coqueteándole.

Razón por la que no puede ser enjuiciado por abuso sexual ni acoso, pero lo será juzgado, en el caso de Vanessa Bauche, por el delito contra la dignidad.

Pascacio López / Vanessa Bauche (Instagram)

No obstante, los abogados de ésta insistieron al juez que no hubo perspectiva de delito, argumento que no les aceptaron ya que no hay ningún delito.

Pascacio López Manda mensaje a Vanessa Bauche y Sarah Nichols

Finalmente, Pascacio López se dice dispuesto a ayudar a cualquier hombre y persona que esté siendo juzgada por un delito que no cometió sino por simples dichos como los de Vanessa Bauche y Sarah Nichols.

Pascacio López pide a Vanessa Bauche y Sarah Nichols que digan la verdad puesto que de hacerlo no las demandará y tampoco habrá represarías.

“Si ellas, tanto Sarah como Vanessa, salen y dicen la verdad de lo que realmente pasó, yo con eso estaría (conforme). Hasta les firmo que no las voy a demandar penalmente ni civilmente, si ellas recapacitan y reconocen que esto fue un invento en mi contra” Pascacio López

Hasta el momento ni Vanessa Bauche y Sarah Nichols se han pronunciado al respecto por lo que espera lo hagan en los próximos días.