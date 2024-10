UnTalFredo reveló con lágrimas en los ojos que una amiga lo desinvitó de su boda por un absurdo motivo; hasta su trabajo le regaló a la ‘ingrata’ novia.

El canal de YouTube de UnTalFredo -de 30 años de edad- es conocido por sus controvertidas entrevistas, donde mujeres del medio e influencers hablan de sus vivencias más duras.

Pero en esta ocasión, fue UnTalFredo quien se sinceró con sus seguidores y llorando reveló cómo una amiga lo utilizó para organizar su boda y luego lo desinvitó del evento.

A través de varias historias de Instagram, UnTalFredo contó a sus seguidores la dura experiencia que estaba viviendo con una amiga.

UnTalFredo narra que una de sus amigas cercanas lo desinvitó de su boda y hasta lo eliminó de los chats de las damas de honor.

Pleito Un tal Fredo vs Potro Caballero: Lo llamaron “horripilante” y así cayó a ex habitante de La Casa de los Famosos 2024

“Les voy a contar porqué tengo muchísimo, muchísimo coraje. Hace unas semanas una amiga cercana me desinvitó a su boda y ahorita vine hablar con ella, y neta, neta se me hace una mamadota. Esta amiga me desinvitó porque dice que me conoce mucha gente y que la iba a opacar”

UnTalFredo