Vaya encontronazo se dio entre Un tal Fredo y Potro Caballero, luego de que el ex habitante de La Casa de los Famosos 2024 lo llamó “horripilante”, pero el influencer lo calló de una bonita manera.

El capítulo del podcast de Un tal Fredo y Karime Pindter, fue el parteaguas para que Potro Caballero se fuera contra el influencer, asegurando que lo andaba difamando.

Y es que más allá de enfocarse en lo que Karime Pindter -de 31 años de edad- pudo haber dicho de él, Potro Caballero arremetió contra Un tal Fredo.

Sin embargo, Un tal Fredo -de 32 años de edad- no se quedó callado, de forma que respondió a Potro Caballero exponiendo que además ni foco le dará en su exitoso podcast.

Potro Caballero volvió a tener los focos sobre él por una nueva polémica en la que él se envolvió con Un tal Fredo, luego de que este señaló que hizo complot antes de entrar a La Casa de los Famosos 2024.

Según la información difundida por Un tal Fredo y otros influencers más, Potro Caballero hizo un pacto con Ricardo Peralta y Gomita antes de La Casa de los Famosos 2024, para irse sobre Karime Pindter.

Y es que el que retomaran declaraciones de Karime Pindter en el podcast de Un tal Fredo donde contó cuál fue su reacción al enterarse que Potro Caballero iba a La Casa de los Famosos 2024, fue el escenario para que la estrella de realities funara al influencer.

Aunque Potro Caballero dijo sí haberse sentido con el comentario de Karime Pindter diciendo que ella no lo quería ver en La Casa de los Famosos 2024, su objetivo fue tundir a Un tal Fredo.

Potro Caballero negó que haya hecho complot con Gomita y Ricardo Peralta, señalando que solo con Karime Pindter -y dentro de La Casa de los Famosos 2024- prometieron no nominarse.

Fue por esto que señaló a Un tal Fredo de ser “horripilante” diciendo que solo “favorece” a los invitados de su podcast.

Sin embargo, él mismo dijo que tenía derecho de réplica por lo que pidió a Un tal Fredo que lo invitara a su podcast y hablar del tema.

Potro Caballero llamó “horripilante” a Un tal Fredo y le exigió un espacio en su podcast para aclarar lo que se dice el complot en La Casa de los Famosos 2024, pero ya le cerraron las puertas.

Claramente, Un tal Fredo reaccionó a Potro Caballero llamándolo “horripilante”, y le dejó bien claro que su podcast no sirve para andar levantándole la fama a los muertos en redes sociales.

Pero no solo eso, sino que Un tal Fredo le recordó a Potro Caballero que el “horripilante” es él y que el mismo público se lo ha recordado cuando por ejemplo, no votaron por él para salvarlo en La Casa de los Famosos 2024.

Incluso, Un tal Fredo le recomendó analizar “¿por qué no tiene fandom?”, explicándole que ahí tiene su principal respuesta a juzgar a otros como horribles personas.

“¿Con qué cara me dices eso? Cuando en tus 10 años de trayectoria lo único que conocemos de ti es ser un personaje nefasta, caga palos y horripilante de verdad (...).

No vengas a decirme que la persona horripilante soy yo cuando en tus tantos años de carrera, no has hecho una sola cosa que sea de admirar y por eso no tienes fandom”.

Un tal fredo, influencer.