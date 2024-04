Caeli estuvo en el podcast de Un Tal Fredo y además de ahondar en la casi violación que vivió en Argentina, habló de su exnovio, quien intentó abusar sexualmente de ella en más de una ocasión.

Entre lágrimas y sollozos, Caeli -de 34 años de edad- compartió a Un Tal Fredo el infierno que vivió con un exnovio que en medio de un momento vulnerable quiso abusar de ella.

Pero ¿Quién es el exnovio de Caeli que quiso abusar de ella?

Te contamos los siguientes datos del que sería el exnovio de Caeli, señalado de intentar abusar sexulamente de la influencer:

El Chamo Salas o bien Wilkins Salas, es el exnovio de Caeli, quien se cree es el que intentó abusar sexualmente de ella en más de una ocasión, como lo reveló a Un Tal Fredo.

El Chamo Salas es un youtuber que tuvo su debut en 2017 en su canal bajo el mismo nombre, con un video “Más de 50 cosas sobre mí”.

Sin embargo, en 2020 se creó un nuevo canal nombrado como Wilkins Salas, cambiando sus redes sociales a este mismo nombre.

En el canal de YouTube anterior, es donde el exnovio de Caeli subía contenido con ella, además de que formó parte del Team Sin Nombre, junto a la influencer y otras estrellas.

Se cree que El Chamo Salas nació en Catia La Mar, Venezuela, el 3 de septiembre de 1996.

Luego de ello, el exnovio de Caeli viajó a Los Ángeles en busca de trabajo, siendo que fue como mesero que la conoció.

Antes de que El Chamo Salas comenzara su canal de YouTube, ya tenía una cantidad favorable de seguidores en Instagram, siendo esta la red en que debutó.

Actualmente El Chamo Salas, tiene un canal de YouTube donde habla de la cultura del rap, además de darle voz a talentos de Venezuela, así como su marca de ropa y un podcast.

El influencer ha alejado su vida personal de redes sociales, siendo únicamente se conoce la apariencia de su madre y que tiene dos hermanas.

El Chamo Salas no está casado e incluso se desconocen sus romances tras la ruptura con Caeli.

El Chamo Salas es del signo zodiacal de virgo, pues nació el 3 de septiembre.

El Chamo Salas no tiene hijos.

Se desconoce el nivel de estudios de El Chamo Salas, pero se sabe que asistió a la Universidad Comunitaria Glendale en California.

El Chamo Salas lleva años radicando en Los Ángeles, Estados Unidos, en donde tuvo diversos trabajos entre ellos, mesero.

Luego de ello, El Chamo Salas, exnovio de Caeli, comenzó a ser videos en YouTube para luego convertirse en influencer, pues la cantidad de sus seguidores en Instagram lo favorecieron para esta otra red social.

Actualmente, El Chamo Salas tiene una colaboración permanente con Prozis, una marca de proteína y productos fitness.

Por otra parte, es conductor de Caracas ST Podcast, un espacio donde habla de la cultura del rap, pero también brinda espacio a talento de Venezuela.

El Chamo Salas también tiene un restaurante en Glendale, California, llamado Cariaco Venezuelan Food.

El exnovio de Caeli también es fundador de Caracas Street, su propia marca de ropa.

El Chamo Salas, exnovio de Caeli, ha estado envuelto en varias polémicas, todas relacionadas con sus relación con la influencer creadora del “Mimimimiércoles”:

Primero tienes que saber que el nivel de fama de Caeli en México era tan alto que el ser novia de El Chamo Salas, lo hizo inmediatamente famoso a él.

Sin embargo, la polémica le llegó a El Chamo Salas cuando Caeli confirmó su ruptura, luego de más de un año de relación.

Y es que la ruptura estuvo tan envuelta en escándalo, que Caeli tuvo que salir a pedir que dejaran de reclamarle a El Chamo Salas porque este “no me fue infiel”, como se decía en redes.

Por otra parte, cuando Caeli contó en 2019 contó que Yao Cabrera la intentó drogar y y violar, El Chamo Salas también salió en su defensa por lo dicho por el influencer.

Según la versión de Yao Cabrera, Caeli se estaba inventando todo para protegerse, pues en ese momento andaría con El Chamo Salas, y no quería quedar como infiel.

Sin embargo, el propio Chamo Salas salió a desmentir que Caeli estuviera inventando todo, pues señaló que llevaban “meses” de haber terminado, de modo que ella no podía estar inventando todo.

Chamo Salas, ex novio de Caeli, acaba de desmentir en solo 2 minutos la excusa que pone Yao Cabrera para decir que Caeli miente; que es porque ella engaño a su novio. Aca el mismo novio te dice que NADA QUE VER. pic.twitter.com/dbRiuR2k5H

La última polémica de El Chamo Salas está siendo que Caeli reveló a Un Tal Fredo que intentó abusar sexualmente de ella en más de una ocasión, una de estas cuando ella estaba vulnerable por las acciones de Yao Cabrera.

Por el contexto que Caeli dio a su exnovio abusador, se cree que es El Chamo Salas quien intentó abusar sexualmente de ella cuando estaba en un momento vulnerable.

A través de la plática que Caeli tuvo con Un Tal Fredo, tras haber vivido el intento de violación por quien se cree fue Yao Cabrera, buscó a El Chamo Salas, pues era su único “amigo”, antes que su “exnovio”.

La influencer se mostró dolida señalando que su exnovio se quiso aprovechar de la situación vulnerable que había vivido para abusar sexualmente de ella.

Incluso dijo que le parecía sospechoso que su exnovio tenía cambios de humor raros, luego de entrar al baño. Pero el punto de declive llegó cuando la intentó abusar sexualmente en su casa.

“Él estaba fuerte, me voltea, me baja los pantalones y se baja los pantalones él, estaba a punto de hacerlo. Le dije -¿qué te pasa? no lo hagas, la vas a cagar”.

Caeli, influencer.