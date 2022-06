En redes sociales Edwin Luna aseguró no cancelará ninguno de sus conciertos pese al estado en que se encuentra su voz.

Y es que a pesar de haber quedado afónico, Edwin Luna aseguró no era grave ni más importante que sus fanáticos quienes ya lo estaban esperando en otras locaciones.

De acuerdo con el comunicado del cantante tiene una laringitis debido al uso excesivo de su voz y es que el vocalista lleva casi dos semanas de gira durante las que se presentó en 9 lugares:

La ultima fecha de su gira, antes de irse de vacaciones a España con su familia, esta programa para el día 30 de junio, en Puebla.

Tras su concierto con La Trakalosa de Monterrey en Michoacán, en las historias de su cuenta en Instagram Edwin Luna agradeció a todos lo asientes y les informó se encontraba bien.

Y es que terminado se presentación Edwin Luna quedó ronco, lo que habría preocupado a su fanáticos; sin embargo dijo no era nada grave.

Pues aunque él se preocupó y viajo a Monterrey de emergencia para tratarse con su médico de cabecera, le dijeron solo se trataba de una laringitis.

De acuerdo con el vocalista ya se encuentra tomado medicamentos y aseguró no cancelaría sus presentaciones pese a las recomendaciones del médico.

“Y pues no, no podía cancelar los shows, no voy a dejar a toda la gente así y me aventé a trabajar hoy pero pues terminé un poquito afónico.”

Edwin Luna