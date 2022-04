José Eduardo Derbez acaba de protagonizar la serie ‘Mi tío’ en Prime Video y ha tenido un gran éxito en su carrera como conductor. Sin embargo, el hijo de Eugenio Derbez recordó que ha tenido malas experiencias como cuando un fan se decepcionó por no verlo borracho.

Durante una entrevista en el podcast ‘Auténtico’ José Eduardo Derbez recordó las malas experiencias que ha tenido con algunos fans.

Cuenta que en una ocasión acudió a Acapulco, donde se encontró con una fan que le pidió una fotografía pero ahí comenzó su mala experiencia.

José Eduardo iba caminando con su novia cuando una señora le pidió una fotografía, pero la seguidora le hizo el comentario: “Ay estás sobrio, yo siempre me imaginé que si algún día te encontraba te iba a ver pedo, tomando y vomitando, o sea ahogado porque así eres tú”.

El comentario de la señora dejó ‘frío’ a José Eduardo Derbez, pues no se había dado cuenta de lo que el alcohol había hecho con su imagen pública.

Al final José Eduardo se tomó la fotografía con la mujer, pero era evidente que estaba incómodo y resignado por el comentario que le hizo su seguidora.

El hijo de Victoria Ruffo cuenta que no podía creer la situación que acaba de pasar, pues la opinión que tenía la supuesta fan de él lo ofendió.

Después del incómodo momento, José Eduardo Derbez siguió su camino junto a su novia y con algo de coraje decidió tomar alcohol.

“Me voy a poner hasta el dedo porque ya me ofendí para que esta señora me vuelva a encontrar y me va encontrar ahogado”

José Eduardo Derbez