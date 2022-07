José Eduardo Derbez estuvo envuelto en una relación tóxica, situación que lo llevó a la ruptura, pero su exnovia trató de secuestrarlo.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, acudió al programa ‘El Minuto que Cambió mi Destino” de Gustavo Adolfo Infante y habló de sus relaciones amorosas.

“Con todas mis novias he durado muchísimo, la que era doctora duré tres años y medio, con Bárbara cinco años y medio, y ahorita ya voy para tres con Paola” dijo José Eduardo Derbez, quien asegura que no ha tenido muchas novias.

También narró cuando una de sus exnovias trató de secuestrarlo, luego de haber vivido una relación tóxica.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay (@paodalay_ / Instagram)

Narra que terminó con su novia y después le llamó y le pidió que bajara al estacionamiento: “Llego y me dice: ‘súbete al coche’, agarro, me subo. Era un coche viejo, de esos largortes, asientos grandotes, entonces me siento y se arranca”.

José Eduardo le preguntó a dónde se dirigían, pues no le dio oportunidad de avisarle a alguien de su paradero.

“Me dice: ‘Te voy a llevar a una cabaña en el Ajusco y ahí te voy a tener sólo para mí', de novela y le dije: ‘No mija, no mames’, entonces no podía yo abrir, ni bajar el vidrio ni nada, no sé si ella le puso algo o qué pedo”.

José Eduardo Derbez (@jose_eduardo92 / Instagram)

Al final José Eduardo Derbez pudo abrir la ventana y comenzó a lanzar algunos objetos que llevaba su exnovia.

La mujer lo amenazó con llevarlo a su cabaña en el Ajusco y le dijo que lo iba amarrar, situación que asustó a José Eduardo Derbez.

“Entonces agarré el teléfono y le dije: ‘Lo voy aventar, ya frénate, ya no me regreses a mi casa’”, le dijo José Eduardo a su exnovia.

José Eduardo amenazó a su ex con unas serpientes

Cuando José Eduardo Derbez accedió a ver a su expareja, llevaba dos serpientes que era sus mascotas, por lo que amenazó a su ex que la iban a morder si no lo dejaba bajar.

“Me acuerdo que le decía: ‘Te va morder’ como si fuera perro, ‘te van atacar’ “, y luego amenazó con arrojar su celular, pero su exnovia comenzó a manejar más rápido.

El actor se dio cuenta que nada de lo que decía funcionaba para que lo dejaran libre y comenzó a mostrarse cariñoso y le dijo que iban a regresar y la convenció que regresaran a su casa.

Cuando por fin lo dejó bajar del auto, José Eduardo Derbez le dijo a su exnovia que no quería volver a verla y amenazó con demandarla.