Alexis Ayala deja claro que la paternidad no está entre sus planes a sus 59 años de edad y es por decisión de su esposa Cinthia Aparicio.

En junio, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio -de 31 años de edad- cumplieron un año de casados y la pareja está disfrutando de su relación en todos los ámbitos.

Una revista de circulación nacional aseguró que Alexis Ayala ya planeaba ser padre, pero el actor aclaró que es mentira y revela las razones.

A sus 59 años, Alexis Ayala es padre de Stephanie y Roberta Ayala; tras casarse con Cinthia Aparicio, el actor no descartó en ser padre por tercera vez.

Alexis Ayala contó a De Primera Mano, que por el momento no busca ser padre por decisión de Cinthia Aparicio.

Cinthia Aparicio no deja que se apague la llama con Alexis Ayala y lo sorprenderá con regalo

El actor expresó que la decisión es de su esposa y él estará preparado para recibir a su tercer hijo.

Alexis Ayala celebró que biológicamente no tenga un límite de edad para tener hijos, pero también teme que por este tema no pueda disfrutar ampliamente su paternidad.

“Los hombres tenemos una cierta ventaja en ese reloj biológico ante la mujer (...) Pero también le he dicho a Cinthia, que no se tarde tampoco tanto, porque yo puedo tener todo el ímpetu y las ganas, pero no la energía para estar corriendo atrás de un bebé”

Alexis Ayala