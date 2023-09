Alejandra Guzmán -de 55 años de edad- revela que no fue invitada a la boda de Michelle Salas -de 34 años de edad- por un pleito con su media hermana.

Alejandra Guzmán volvió a dejar abierta la puerta sobre la distante relación que existe entre ella y Sylvia Pasquel, de 73 años de edad.

Esta vez, lo dejó al descubierto cuando a Alejandra Guzmán le preguntaron la razón por la que no fue invitada a la boda de Michelle Salas.

Sylvia Pasquel es la hija mayor de Silvia Pinal, fruto de su relación con el director y productor mexicano Rafael Banquells.

Por su parte, Alejandra Guzmán es hija del cantante Enrique Guzmán, con quien Silvia Pinal también procreó a Luis Enrique Guzmán.

Entre las artistas hay 18 años de diferencia, algo que Alejandra Guzmán también señaló como una de las razones por las que la relacióncon Sylvia Pasquel nunca ha sido tan cercana.

La boda de Michelle Salas está cada vez más cerca y el evento tiene intrigado a todo el mundo por saber quiénes estarán invitados a este evento tan especial.

No obstante, Alejandra Guzmán ha causado revuelo al revelar que no fue invitada a la boda de Michelle Salas que se celebrará en los próximos días.

Un pleitazo entre hermanas provocó que Alejandra Guzmán no sea invitada a la boda de Michelle Salas

Ante la interrogante sobre su ausencia en tan especial evento familiar, la cantante mexicana ha expuesto detalles de la relación distante que mantiene con Sylvia Pasquel.

Alejandra Guzmán dio una presentación en la alcaldía Venustiano Carranza el pasado viernes 15 de septiembre, con motivo del Día de la Independencia de México.

Ahí fue abordada por la prensa, quienes quisieron conocer la razón por la que ella no fue invitada a la boda de su sobrina, quien contraerá nupcias con Danilo Díaz.

“No, no me invitaron. Pregúntale a Sylvita (Pasquel), que me quiere tanto”

Alejandra Guzmán