¿Belinda habría sido la causante de la ruptura entre Christian Nodal y Cazzu? Revelan que el cantante le mandó un mensaje a su ex.

El 23 de mayo, Christian Nodal -de 25 años de edad- sorprendió al revelar que ya había terminado su relación con Cazzu.

Tras dos años juntos y una hija en común, Christian Nodal y Cazzu -de 30 años de edad- confirmaron que ya no estaban juntos en medio de rumores de que los famosos tenían problemas en su relación.

Aunque ni Christian Nodal ni Cazzu revelaron las razones de su separación, han surgido varios rumores acerca de los motivos por los que habrían terminado.

Una de versiones apunta que Belinda -de 34 años de edad- estaría involucrada en la separación de Christian Nodal y Cazzu.

¿Christian Nodal y Belinda siguen en contacto? Revelan que Cazzu habría encontrado mensajes entre ellos

Tras varios meses de rumores, Christian Nodal y Cazzu confirmaron que ya no se encontraban juntos, pero dejaron en claro que seguirían en contacto por el bienestar de su hija Inti.

Aunque Christian Nodal y Cazzu quisieron demostrar que habían terminado en buenos términos, chismes aseguran que no todo había acabado bien.

Christian Nodal y Cazzu (@cazzu / Instagram )

En medio de rumores, se dio a conocer que Belinda había tenido que ver con la ruptura entre Christian Nodal y Cazzu.

De acuerdo con Flor Rubio, Christian Nodal le habría mandado a mensajes a Belinda después del lanzamiento de su nueva música.

Flor Rubio destacó que unos transcendidos revelaban que Cazzu había descubierto mensajes entre Christian Nodal y Belinda.

“Tengo dos trascendidos, tómelos como hipótesis porque por supuesto nadie sabe lo que hay en el fondo de la olla, el primero que Cazzu habría encontrado a Nodal chateando con Belinda y que eso detono la bomba” Flor Rubio

En Venga la Alegría, Flor Rubio señaló que dos años después de su ruptura, Belinda habría llamado la atención de Christian Nodal con su tema Cactus.

“Belinda trajo el tema a la discusión con su nuevo material, el tema Cactus está enteramente dedicado a lo que ella vivió con Nodal y eso pudo haber desequilibrado a cualquiera” Flor Rubio

Sin embargo Ricardo Casares no quedó conforme con está explicación pues dudo que Belinda y Christian Nodal tengan contacto.

¿El tema Cactus de Belinda afectó a Christian Nodal?

Pero en Venga la Alegría no fue el único programa donde se habló sobre está especulación, y es que Flor Rubio también habló de eso en el programa Dulce y Picosito.

Flor Rubio reiteró que sus fuentes le han señalaron que Cazzu se indignó después de descubrir mensajes recientes entre Christian Nodal y Belinda.

De acuerdo con Flor Rubio, muestra del enojo de Cazzu fue el mensaje que escribió en sus redes sociales: “Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”.

Flor Rubio dejó en claro que en realidad solo Christian Nodal y Cazzu saben por qué terminaron.

“Dicen, y por supuesto es un trascendido, que ella se enteraría que ellos (Nodal y Belinda) estaban chateando en privado. (…) Evidentemente a Cazzu no le gustó y por esa estaba tan enojada. Por supuesto es un trascendido, porque nadie sabe que hay en el fondo de la olla” Flor Rubio

Cabe recordar que Christian Nodal y Belinda terminaron su compromiso en 2021.