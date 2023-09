Un arrepentido Eduardo Verástegui explica porqué explotó contra la “prensa Pinocho” en premiere de Sound of Freedom y reconoció que su reacción no fue la mejor.

Eduardo Verástegui -de 49 años de edad- se encuentra en México para promocionar el estreno de su película Sound of Freedom en el país.

Sin embargo, Eduardo Verástegui causó gran controversia al pelearse con los reporteros durante la alfombra roja del estreno en México de Sound of Freedom.

Tras la controversia que se generó por su reacción, Eduardo Verástegui reconoció que le habían molestado mucho las preguntas del reportero y por eso reaccionó de esa manera.

¿Por qué Eduardo Verástegui explotó contra la “prensa Pinocho” en premiere de Sound of Freedom?

El 31 de agosto se estrenó en México la película Sound of Freedom, producida por Eduardo Verástegui y dirigida por Alejandro Monteverde.

Sin embargo a principios del mes de agosto, la película se vio envuelta en la polémica luego de se dio a conocer el que Fabian Marta -uno de los inversionistas de la película- fue detenido por secuestro de menores.

Para Eduardo Verástegui la difusión del arresto de Fabian Marta solo fue un intento de atacar Sound of Freedom y puntualizó que la aportación de este hombre solo ayudó para la difusión de la película.

Durante la alfombra roja de la película “Sonido de libertad” en la Ciudad de México, Eduardo Verástegui protagonizó un enfrentamiento con la prensa al ser cuestionado sobre este tema.

Tras llamar “prensa pinocho” al reportero que lo cuestionó por el arresto de Fabian Marta, Eduardo Verástegui se mostró arrepentido.

En un evento en Guadalajara, Eduardo Verástegui reconoció que las preguntas que le había hecho el reportero lo molestaron mucho.

“El otro día en la premiere llegó una persona que la verdad es que no sé si era reportero porque traía un celular y no vi quién era, pero me hizo preguntas que me molestaron mucho” Eduardo Verástegui

Aunque reconoció que no había reaccionado adecuadamente, Eduardo Verástegui trató de justificarse al señalar que siempre va a actuar de esa manera cuando se trata de defender a un niño.

“Tal vez mi reacción en ese momento no fue la mejor, pero es que cuando se trata de defender niños, cualquier persona que se te ponga enfrente obviamente pues obviamente, pues hazte un lado ¿no?, no puedes andar con pincitas porque estamos hablando de vidas” Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui puntualizó que no tiene miedo de tratar el tema de la trata y la explotación sexual de menores porque sabe que es la única manera en la que los puede ayudar.

“Miedo puede haber en algunos momentos, pero no tengo miedo, sé que me la estoy jugando, sí, repito, de algo vamos a morir, todos vamos a morir, tú y yo y todos, algún día, es cuestión de tiempo, cómo, cuándo y dónde, pero vamos a morir y no nos vamos a llevar las cámaras, nada, más que las acciones, ¿qué hicimos por los demás?, una vida que no es vivida para servir a los demás es una vida desperdiciada” Eduardo Verástegui

¿Cómo fue la pelea entre Eduardo Verástegui y la “prensa Pinocho” en premiere de Sound of Freedom?

Hace unos días se llevó a cabo la alfombra roja de la cinta Sound of Freedom en México, donde Eduardo Verástegui atendió a algunos medios de comunicación.

Sin embargo, terminó explotando contra los reporteros y llamó “prensa pinocho” al reportero que lo cuestionó por el arresto de Fabian Marta.

“‘Prensa Pinocho’, ‘prensa Pinocho’, mira… la nariz te crece hasta acá, hermano” Eduardo Verástegui

El enojo de Eduardo Verástegui continúo y tachó al reportero de mentiroso.

“Primero, no seas mentiroso, con mentirosos no puedo hablar; no invirtió en la película, sino en un profunding para la publicidad de la película. Haz tu tarea, hermano, no puedo hablar con mentirosos” Eduardo Verástegui

Visiblemente molesto, Eduardo Verástegui señaló: “Hay que informar, hay que educarlos, a esta ‘prensa Pinocho’ hay que educarla”.

La molestia de Eduardo Verástegui aumento cuando fue cuestionado sobre un tuit que hizo hace tiempo, donde relacionaba la pederastia con la homosexualidad.

“Me quiero enfocar en salvar niños porque, cualquier otra cosa que no sea eso, es un distractor” Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui acusó al reportero de querer desacreditar el mensaje de su película Sound of Freedom.