¿Tristán dejó plantado a Yahir? El cantante estrenó nueva canción con María León, pero su hijo no llegó pese a que lo había invitado.

En diversas ocasiones Yahir -de 45 años de edad- ha hablado sobre el distanciamiento que tiene con su hijo Tristán.

Y es que Tristán -de 26 años de edad- ha luchado por varios años con su adicción a las drogas, sin embargo desde hace unos meses el hijo de Yahir ha señalado que ya se encuentra bien.

Esto ha ayudado de que vuelva a existir un vinculo entre Yahir y Tristán, incluso se habló de que muy pronto podrían trabajar juntos en la música.

Pero tal parece que hay un nuevo distanciamiento entre Yahir y Tristán, y así lo habría revelado el ex académico durante la presentación de su nuevo proyecto con María León, de 38 años de edad.

Yahir se encuentra muy emocionado por el lanzamiento de su nuevo proyecto musical titulado ‘Fuego’ junto a María León.

Después de 15 años de conocerse, María León y Yahir han decidido colaborar en este proyecto, del cual se desprenderán varios sencillos como “Dame tu amor”.

Para este nuevo proyecto, María León y Yahir ofrecieron un concierto privado en donde mostraron un poco más de su propuesta.

Durante su encuentro con los medios, Yahir habló sobre su relación con su hijo Tristán, quien ha estado luchando contra sus adicciones.

Yahir se mostró emocionado de que su hijo Tristán ya está centrado en su trabajo e incluso confesó que le gustaría que le produjera algo.

Sin embargo, Yahir sorprendió al revelar que Tristán lo había dejado plantado, pues lo había invitado a su presentación y no llegó.

“Él está produciendo y eso me gusta. Me encantaría que me produjera algo, claro que sí. De hecho, iba a venir, pero me volvió a dejar plantado”

Yahir