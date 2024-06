Yahir -de 45 años de edad- se encuentra contento y tranquilo, ya que desde hace varios días, él y su hijo Tristán, se reconciliaron para mejorar su relación.

La reconciliación tuvo lugar luego de que Tristán, hijo de Yahir de 26 años de edad, fuera exhibido viviendo en la calle debido a su adicción a las drogas.

Aunque en su momento el emergido de La Academia aseguró que ya no haría nada para regresar a su hijo al camino del bien, el cantante volvió a buscarlo.

Yahir y su hijo, Tristán, van a grabar una canción juntos para reconciliarse

A su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Yahir aseguró que se comunica a diario con su hijo Tristán a fin de fortalecer su relación.

Así como adelantó frente a micrófonos de Hoy que ambos tienen un proyecto en común. Resulta que Yahir y Tristán grabarán una canción juntos.

Yahir con su hijo Tristán (@TRISTAN_GSS / INSTAGRAM))

“Quedamos en componer”, dijo y enseguida explicó que llevarán a cabo su plan en cuanto se vean.

Lo que no se ha podido ya que al término de su participación en el musical Vaselina, Yahir regresó a su tierra.

“No nos hemos visto porque como ya se acabó Vaselina, la tercera temporada, yo me fui a mi tierra y entonces espero que muy pronto pueda compartir con él” Yahir

El cantante y actor confía que el lanzamiento musical sirva para impulsar a su hijo en la industria musical, ya que hasta el momento Tristán no ha conseguido destacar .

“Y bueno, ya platicamos de colaborar también juntos en la música, y vamos a ver qué pasa” Yahir

Tristán, hijo de Yahir, dejó las drogas por su devoción a la Santa Muerte

A poco de que una agencia de paparazzi publicara un video que muestra a Tristán, hijo de Yahir, viviendo en la calle donde consume y vende drogas, el joven aseguró que la grabación es vieja.

En su defensa, Tristán dijo haber decidido dejar las drogas y sus adicciones por su devoción a la Santa Muerte, la cual lo ha mantenido limpio desde hace varios meses.

Según el joven, un día -tras haber comprado mucha piedra- sintió que bajó un ángel, lo tocó y por arte de magia le quitó el gusto.

“La Santa Muerte me ha ayudado a no recaer”, dijo a inicios de este mes de junio el hijo de Yahir, así como informó que ya no consume drogas y lleva un mes sin consumir cristal.

Mientras que no ha probado “piedra” desde hace un año y cinco meses.