Tony Balardi revela que le robaron más de medio millón de pesos en asalto a su casa

Tony Balardi reveló que le robaron más de medio millón de pesos en el asalto que registró su casa de Morelos, hace unos días.

En entrevista para el programa ‘Sale el Sol’, Tony Balardi detalló las cosas le robaron, señalando que para obtenerlas tuvo que trabajar por 35 años.

Asimismo, Tony Balardi dijo que las autoridades ya están tras la pista de los asaltantes, pues tienen elementos que facilitarían su identificación.

A través de una videollamada, Tony Balardi contó que a pesar haber denunciado el robo mientras los asaltantes todavía estaban en su casa, la Policía no pudo atraparlos :

“Mi cuñada Lety, que vive aquí a dos casas, se dio cuenta que la puerta estaba abierta y me avisó y le dije, no, háblale a la Policía... llegó la Policía, se metió y hubo corretiza y no los agarraron, se escaparon

Tony Balardi