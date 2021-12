Gomita sufre intento de asalto en el Edomex. A través de historias en Instagram, la actriz compartió la terrible experiencia con sus seguidores.

Araceli Ordaz , mejor conocida como ‘Gomita’, utilizó sus redes sociales para alertar a la población sobre los asaltos durante los semáforos rojos.

Gomita explicó que el miércoles 08 de diciembre, sufrió un intento de asalto en el Edomex y nosotros te contamos todos los detalles.

Gomita (@gomitaoficial123 / Instagram)

Gomita sufre un intento de asalto en el Edomex

Lamentablemente, en nuestro país es común escuchar y leer noticias sobre asaltos en vía pública.

En esta ocasión, Gomita compartió con sus seguidores en Instagram que ayer, 08 de diciembre, sufrió un intento de asalto en calles del Edomex.

De acuerdo con la actriz y cantante, Gomita se dirigía a trabajar cuando en el camino quisieron asaltarla.

“Me tocaron la ventana de la camioneta, yo iba con el vidrio arriba y empezaron a apuntarme con la pistola; cortó cartucho el tipo y aventó un balazo” Gomita

Gomita contó que el ladrón le pidió su bolsa y su cartera .

‘Pero yo no traía ni la bolsa ni la cartera afuera... Y no bajé el vidrio, amigos, aunque me estuvo apuntando’, narró Gomita.

Notablemente nerviosa, Gomita recordó el miedo que vivió durante el intento de asalto: “Yo sentía que me aventaba el balazo”.

Por otro lado, Gomita compartió con sus seguidores que no tenía nada de valor con ella ‘solo traía el celular porque había puesto el Waze’, agregó.

“Le dije ‘no traigo nada’ y él me seguía apuntando. Yo estaba rezando; iba mi mamá conmigo y también iban unas primas conmigo” Gomita

Gomita explicó que los hechos sucedieron durante la luz roja del semáforo en una avenida del Edomex.

‘El tipo se desespera, me golpea la ventana con la cacha de su pistola y como no la pudo romper se desesperó y se fue’, contó Gomita.

“Vi el semáforo verde y le pisé como Toreto; hasta me metí en el carril del Mexibus” Gomita

‘Todavía tienen Goma para rato’: Gomita después de sufrir un intento de asalto

A través de historias en Intagram, Gomita explicó a sus seguidores porqué estuvo ausente en la red social durante los últimos días.

Gomita sufrió un intento de asalto en el Edomex y relató los hechos en historias de Instagram.

Hoy, 09 de diciembre, informó que se encuentra sana y salva. ‘Pero ayer, se los juro, yo sentía que ya no la contaba’, dijo Gomita.

Por otro lado, Gomita platicó que luego del intento de asalto se fue a grabar un video de trabajo y en ese momento asimiló todo lo que vivió minutos antes.

“Me cayó el veinte... Casi me aventaba el balazo este hijo de la chingada y me valió madre, bien bichota” Gomita

Finalmente, Gomita pidió a sus seguidores que tuvieran mucho cuidado mientras manejan, especialmente durante los semáforos en rojo.