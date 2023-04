Toñita dejó sus peleas terrenales con Myriam y revela que tiene un sexto sentido, pues desde niña ve gente muerta y le han pegado fuertes sustos.

La cantante de 42 años de edad, Toñita, ha estado envuelta en polémicas por sus peleas con su excompañera de La Academia, Myriam Montemayor.

Recientemente se supo que Myriam demandó a Toñita y le prohibió hablar de ella en medios y redes sociales.

Ahora, Toñita sigue dando de qué hablar y ahora reveló que tiene un sexto sentido, pues ha tenido contacto con gente muerta.

Toñita (Instagram/@tonitamusic)

Toñita asegura que ve fantasmas y contó una impactante historia paranormal

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, Toñita contó que desde pequeña puede ver fantasmas.

La cantante reveló que ha presenciado sucesos paranormales:

" Se me han aparecido mujeres de blanco, caminando, volando; se han caído sillas enfrente de mí, han chiflado y no hay nadie”, contó.

“Yo percibo cosas desde muy chiquita, por eso siempre ando con cuarzos y cosas, y por lo regular siempre siento las energías de las personas” Toñita

Toñita asegura tener la sensibilidad de percibir la energía de las personas, por lo que puede sentir las malas vibras.

Toñita (@tonitamusic1 / Instagram)

¿Toñita se ha comunicado con espíritus? La cantante asegura que sí

Los relatos paranormales de Toñita no terminaron ahí, pues asegura que una mujer fantasma tartó de contactarse con ella.

“Se me apareció una mujer de blanco y me dijo ayúdame, fue la única vez que yo he tenido contacto”, contó Toñita, quien asegura que un ente le pidió ayuda.

La mamá de Toñita le aconsejó que prendiera una veladora y que “pidiera por su descanso”.

Al día siguiente de que el fantasma se le apareciera a Toñita, la cantante cuenta que a la vuelta de su casa apareció un cuerpo mutilado.

“No sé explicarte, pero una noche anterior se me apareció una niña, o sea una muchacha pidiéndome ayuda” Toñita

La cantante cree que el fantasma que le pidió ayuda, era la mujer que hallaron sin vida cerca de su casa.

Actualmente, Toñita ya no ha visto fantasmas, pero asegura que los siente; “Hace mucho que no veo, ni quiero ver”, dijo.

La exacadémica dice que a pesar de poder ver fantasmas, es muy miedosa; sin embargo, le gusta el tema paranormal e incluso le gusta asistir a lugares con actividad paranormal.

“Una vez fuimos a un teatro que sí espantaban mucho, me meto y como soy muy perceptiva, empecé a ahogarme cañón” Toñita