La tregua entre Toñita y Myriam Montemayor duró algunos días, pues la ‘negra de oro’ le recuerda a su compañera que criticó a Yuridia y su cuerpo de forma horrible.

Yuridia fue contundente al revelar que Pati Chapoy y Ventaneando, le habían hecho comentarios gordofóbicos y crearon una campaña de desprestigio en su contra.

Seguidores y compañeros de Yuridia comenzaron a mostrar su apoyo, como ocurrió con Toñita, quien condenó que este programa agrediera verbalmente a Yuridia.

Myriam Montemayor, de 42 años de edad, también salió a defender a Yuridia y asegurar que Ventaneando estaba abusando de la libertad de expresión.

Por primera vez, Myriam y Toñita estaban de acuerdo en algo y esto parecía una tregua, la cual se esfumó rápidamente.

Myriam Montemayor compartió una publicación donde defendía a Yuridia y arremetió contra Ventaneando, pero Toñita no cree en sus buenas intenciones y la delató.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Toñita -de 42 años de edad- reveló que los fans de Myriam la comenzaron a llamar oportunista por defender a Yuridia.

Toñita explicó que siempre tratará de apoyar y defender a sus compañeros, por lo que trató de hacer lo mismo con Yuridia y no para estar en tendencia.

“Unos de los que me apoyaron fueron los Yurifans, porque si no se acuerda Myriam le dijo calabaza y gorda, y se burlaba también de Yuridia ¿qué no te acuerdas Myriam? Por esos los fans de Yuridia se aliaron conmigo y me agarraron cariño”

Toñita