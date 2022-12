El 27 de diciembre cumplió 27 años de edad el actor Timothée Chalamet, quien ha tenido gran éxito en la pantalla grande, pero ¿cuántos premios tiene por su carrera de actor?

Timothée Chalamet inició su carrera a los 14 años, participando en un capítulo de la serie Law & Order y poco a poco fue consagrando su carrera.

Nació el 27 de diciembre de 1995 en Nueva York y logró tener fama mundial al protagonizar la película ‘Call me by your name’ en 2017.

Timothée Chalamet (Tomada de video)

Timothée Chalamet, el actor que ha sido nominado al Oscar y Globo de Oro

A sus 27 años de edad, Timothée Chalamet ha sido protagonista de varias películas como:

Beautiful boy

Dune

Bones and All

Interstellar

El joven actor también ha destacado en el teatro, como en la obra ‘Prodigal son’ en 2016, el cual le hizo ganar un premio Lucille Lortel y obtuvo una nominación para un Premio de la Liga de Drama.

A los 22 años de edad, fue nominado a un Premio Oscar en la categoría Mejor Actor, por la película ‘Call me by your name’.

Oscar 2022: Timothée Chalamet acapara miradas en la Alfombra Roja (MIKE COPPOLA / Getty Images via AFP)

Mientras que sus nominaciones al Globo de Oro han sido en Mejor Actor de Reparto y Mejor Actor-Drama por ‘Call me by your name’ y ‘Beautiful Boy’.

También ha sido nominado a los Premios BAFTA y Screen Guild Actor Awards; además, ganó un premio de Independent Spirit en 2017.

Timothée Chalamet ha ganado premios como:

Premio Gotham a interprete revelación - 2017

Premios New York Film Critics Circle al Mejor Actor - 2017

Premio de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles - 2017

Premio Lucille Lortel Award for Outstanding Lead Actor in a Play -2016

¿Timothée Chalamet es el nuevo mejor amigo de Leonardo DiCaprio?

El pasado 21 de diciembre, Timothée Chalamet fue captado con Leonardo DiCaprio mientras viajaban a un lugar nocturno de Los Ángeles.

Timothée Chalamet y Leonardo DICaprio trabajaron juntos en ‘Don’t Look Up’ y desde ese momento ha tenido una buena amistad.

Ahora, se sospecha que la reunión entre Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio se debe a que tienen proyectos juntos.