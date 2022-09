Como todo un caníbal, así se ve el actor de 26 años de edad Timothée Chalamet en el primer tráiler de ‘Bones and All’.

Este jueves 29 de septiembre se ha revelado al fin el primer tráiler de ‘Bones and All’, el cual ha aumentado más las expectativas de esta película protagonizada por Timothée Chalamet.

Luego de revelar impresionantes y hasta angustiantes imágenes en donde al fin podemos ver a Timothée Chalamet convertirse en el caníbal del director Luca Guadagnino.

Ya que ‘Bones and All’ es la nueva cinta en la cual Timothée Chalamet vuelve a ser dirigido por el italiano Luca Guadagnino de 51 años de edad después de ‘Call Me by Your Name’ en 2017.

Timothée Chalamet se convierte en caníbal en el primer tráiler de ‘Bones and All’ (Especial)

Timothée Chalamet en modo caníbal salvaje, así el primer tráiler de ‘Bones and All’

Con casi 1 minuto y medio, el primer tráiler de ‘Bones and All’ nos da un escalofriante y salvaje caníbal a cargo del actor Timothée Chalamet.

Mientras que de fondo se puede escuchar el tema musical del legendario músico Leonard Cohen ‘You Want It Darker’, podemos ver al fin a un Timothée Chalamet lleno de sangre y hasta extasiado de euforia en una de sus actuaciones más escalofriantes para ‘Bones and All’.

Timothée Chalamet se convierte en caníbal en el primer tráiler de ‘Bones and All’ (Especial)

Actuación por la cual muchos auguran que Timothée Chalamet podría repetir la hazaña de ser nominado al Oscar como Mejor Actor, tal y como lo hizo junto al director Luca Guadagnino en ‘Call Me by Your Name’.

Mientras tanto aquí te dejamos el impresionante primer tráiler de ‘Bones and All’ con Timothée Chalamet convertido en caníbal:

¿De qué trata ‘Bones and All’, la nueva película de Timothée Chalamet?

‘Bones and All’, la nueva película de Timothée Chalamet es una cinta del director Luca Guadagnino, la cual está basada en la novela homónima de la escritora estadounidense Camille DeAngelis.

Por lo que la cinta ‘Bones and All’ se centra en el personaje de Marel Yearly a lo que su sinopsis oficial dice:

“Desde que era un bebé, Maren ha tenido lo que podría llamarse ‘un problema’ con el afecto. Cada vez que alguien se preocupa demasiado por ella, parece que no puede evitar comerlos. Abandonada por su madre a la edad de 16 años, Maren busca al padre que nunca conoció, pero encuentra más de lo que esperaba en el camino. Enfrentada al amor, a los compañeros de comedor y a los enemigos por primera vez en su vida, Maren se da cuenta de que no solo está buscando a su padre, sino que se está buscando a sí misma. La verdadera pregunta es: ¿Le gustará la chica que encontrará?”. Sinopsis oficial

Timothée Chalamet se convierte en caníbal en el primer tráiler de ‘Bones and All’ (Especial)

Además de la actuación de Timothée Chalamet el reparto de Bones and All’ se completa con:

Taylor Russell

Mark Rylance

Chloë Sevigny

Michael Stuhlbarg

André Holland

Jessica Harper

David Gordon Green

Francesca Scorsese

Jake Horowitz

Anna Cobb

Steven Terry Walker

Johanna McGinley

Christine Dye

Claudio Encarnacion Montero

Asimismo, el estreno de ‘Bones and All’ con Timothée Chalamet está programado para el mes de noviembre en los Estados Unidos.

Mientras que para la región de América Latina aún falta definir cuándo llegará a los cines