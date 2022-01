TikTok Awards 2022: Domelipa estuvo a punto de ser traicionada por su hermoso vestido de diseño único, y Rommel Pacheco tuvo mucho de culpa.

El clavadista compartió un video en el que se ve a Domelipa modificando guiones de los TikTok Awards 2022, pero más que eso llamó la atención el movimiento que hizo.

La influencer Domelipa se vio sorprendida por la llegada de Rommel Pacheco, por lo que enseguida se llevó la mano a la zona en peligro y su cara no pudo disimular su angustia.

TikTok Awards 2022: Domelipa es sorprendida y casi la traiciona su vestido

La noche del 13 de enero se llevaron a cabo los TikTok Awards 2022, mismos en los que Domelipa fue nominada en ‘Favs de favs’.

Aunque la influencer y empresaria no ganó, estuvo en convivencia con los demás tiktokers y fue ahí en donde fue grabada por Rommel Pacheco en una situación muy penosa.

Domelipa sufre accidente con vestido. (@rommel_pacheco)

En el video que compartió el clavadista en sus historias de Instagram, se puede ver a Domelipa sentada con una persona de la producción, sin embargo, este la agarró desprevenida.

Rommel Pacheco mostró el video en donde señala a la influencer de cambiar la producción de los TikTok Awards 2022, pero la agarró muy de sorpresa.

En cuanto Domelipa vio que Pacheco se dirigía a ella con la cámara, se llevó la mano entre las piernas para ocultar lo que podría haber sido un gran escándalo.

Al parecer, el ahora diputado federal no percibió el error, mientras que Domelipa no pudo disimular su cara de angustia e incluso no compartió la etiqueta en sus historias de Instagram.

Domelipa luce hermoso vestido con diseño único

Domelipa es una de las influencers que ha logrado conquistar TikTok a sus 20 años de edad, además ahora es toda una empresaria con su propia línea de ropa.

Ella fue una de las nóminadas a los TikToks Awards 2022 y lució un vestido repleto de brillantes plateados que la dejó lucir su figura.

El vestido estuvo a cargo de Narciza Severa y constó de una pieza corta de noche, con escote en pierna y cintura. Además de un corte irregular.

Vestido de Domelipa para TikTok Awards 2022 (@narciza_severa)

Aunque Domelipa se mostró encantada con el vestido, este casi le causa una mala jugada y deja ver de más en los TikTok Awards 2022 por culpa de Rommel Pacheco.