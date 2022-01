TikTok Awards 2022: Daniela Rodrice no fue a pesar de estar nominada, este fue el motivo por el que la influencer se vio ausente del esperado evento.

Debido al auge que a tenido TikTok y que esta fue la red social que más impulsó a Daniela Rodrice a llegar a la fama que tiene ahora, fue inesperado que no asistiera.

Aunque estuvo nominada a la categoría ‘Fav de la comedia’, Daniela Rodrice tuvo un fuerte motivo por el que decidió no viajar a la Ciudad de México.

TikTok Awards 2022: Daniela Rodrice se ausentó por este motivo

Daniela Rodrice fue una de los cinco nominados a la categoría ‘Fav de la comedia’ en los TikTok Awards 2022, sin embargo, la influencer no asistió al evento.

Aunque esta fue la red social que la impulsó, Daniela Rodrice se mostró desanimada por no haber podido asistir al evento pese a que ella aseguraba no iba a ganar.

Daniela Rodrice, influencer. (Tomada de video)

La nacida en Mazatlán, Sinaloa, juraba que sería Mario Aguilar quien ganaría la nominación, reveló en un video en vivo que hizo la noche de ayer 13 de enero.

En dicho video, Daniela Rodrice compartió que no asistió a los TikTok Awards 2022, debido a que salió positivo a “ómicromicosis”, es decir, Ómicron.

Explicó “ya tenía todo preparado” pero decidió no ir debido a la prueba que se hizo, sin embargo, apuntó que días después se realizó otra con resultado negativo.

“Si yo hubiera sabido que iba de salida de la omicromicosis, hubiera ido, pero yo cómo iba a saber”. Daniela Rodrice, influencer.

‘La chika’ asumió que tomó la decisión correcta al no ir a los TikTok Awards 2022, pues no deseaba contagiar a nadie, además que no se le hizo correcto hablar un día antes para decir:

“Siempre si voy”. Daniela Rodrice, influencer.

Reclaman que Daniela Rodrice no ganara en los TikTok Awards 2022

Daniela Rodrice estaba nominada a los TikTok Awards 2022, pero en cuanto se dio a conocer que no ganó como ‘Fav de la comedia’ comenzó la revolución en redes sociales.

Fue por medio de Twitter, que los seguidores de ‘la chika’ comenzaron a pedir conteo de votos, pues asumieron que la influencer era quien debía ganar.

“La verdad quería que ganara Daniela Rodrice #TikTokAwards”. Usuario de Twitter.

Reclaman que Daniela Rodrice no ganara. (@JorgeGu2409 / Twitter)

“Dónde se solicita, se exige se reclama el conteo de votos?”. Usuario de Twitter.

Reclaman que Daniela Rodrice no ganara. (@lamorramx / Twitter)

Hasta el momento, Daniela Rodrice no se ha pronunciado sobre el ganador de los TikTok Awards 2022 y tampoco sobre su derrota en los esperados premios.