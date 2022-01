El cantautor canadiense Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, podría confirmar su romance con Angelina Jolie en una canción.

Desde su ruptura con Selena Gómez y Bella Hadid, The Weeknd no había sido vinculado amorosamente con otra persona.

Sin embargo, desde hace un par de meses The Weeknd fue relacionado con la actriz de cine Angelina Jolie.

Las especulaciones comenzaron, luego de haber sido captados cenando juntos en más de una ocasión.

Angelina Jolie y The Weeknd coincidieron en un concierto de Mustafa the Poet, sin embargo, no fueron vistos juntos.

Angelina Jolie y The Weeknd (Reuters)

Aseguran que en esa ocasión llegaron por separado, sin embargo, no se descarta un posible primer encuentro.

¿The Weeknd confirma romance con Angelina Jolie?

Aunque algunos afirman que los encuentros de Angelina Jolie y The Weeknd han sido meramente profesionales, una canción podría decir lo contrario.

Recientemente The Weeknd estrenó su nuevo trabajo discográfico titulado ‘Dawn FM’ y uno de sus temas fue vinculado con Angelina Jolie.

Es ‘Here We Go…Again’ el corte musical, que según algunos usuarios, habla del supuesto romance de The Weeknd con Angelina Jolie.

En uno de los versos The Weeknd habla de un interés romántico.

“Mi nueva chica, ella es una estrella de cine”, dice la canción de The Weeknd en una de sus estrofas.

“La amaba mucho, la hacía gritar como Neve Campbell”, canta The Weekend.

“Pero la hago reír, juro que cura mis pensamientos deprimentes. Me dije a mí mismo que nunca me caería, pero aquí vamos de nuevo”, agrega.

Al parecer, The Weeknd ha estado dejando pistas a través de sus canciones, pues en otro tema titulado ‘Starry Eyes’, también envió una indirecta.

En la canción, que también forma parte del álbum, The Weeknd dice que su pareja no ha tenido ninguna otra relación, desde hace tiempo.

Lo anterior, podría hacer referencia a que Angelina Jolie no ha tenido algún romance desde su divorcio con Brad Pitt en septiembre de 2016.

“No fuiste tocada por un hombre en tanto tiempo. Porque la última vez fue demasiado fuerte”, dice la canción de The Weeknd.

Posteriormente canta: “Ahora eres mi realidad y quiero sentirte cerca”, levantando sospechas nuevamente sobre el romance con Angelina Jolie.