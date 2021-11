Thalía estrena sillón de masajes, “no sé si me gusta o me asusta”, pues tiene unos rodillos “que salen por ahí abajito”, dice.

La cantante se mostró estrenando su sillón de masajes, con el cual dijo estar encantada por su efectividad, pero también por los rodillos que aparecen por todo el cuerpo.

Thalía se divierte en sillón de masajes

Thalía enseñó en sus historias de Instagram, como dedicó parte de su día a relajarse en su nuevo sillón de masajes que adquirió.

La cantante no solo se sentó a disfrutar del masaje frente a la cámara, sino que admitió no saber “si me gusta o me asusta”, pues mencionó que aparecían rodillos por todos lados.

“Salen unos rollos por todos lados, es una maravilla, me salió un rol como por ahí abajito y da vueltas, y yo no sé qué onda”. Thalía, cantante.

La interprete de ‘María la del Barrio’ dijo que le pasó un rollo “por ahí abajito”, y se mostró desorientada por lo que le acababa de suceder, “no sé si me gusta o me asusta”, admitió.

Thalía enseña sillón de masajes. (@thalia)

Enseguida, Thalía mostró no solo como disfruta del masaje, sino que se divierte estando en su sillón de masajes, pues jugaba con la vibración y su voz.

Thalía intenta seguir consejos de Martha Debayle, pero “casi al caga”

Thalía enseñó a sus seguidores cómo se mostraba muy dispuesta a seguir los consejos de Martha Debayle para servir té, pero “casi la caga”.

Con una hermosa tetera, Thalía quería mostrar cómo aprendió a servir té de manera correcta, sin embargo, casi se equivoca y hace un desastre.

En el video que mostró en su historia de Instagram, se ve como sirve el té en la taza y casi coloca la tetera dentro de la taza. Misma situación de la que ella misma se burló.

“Casi la cago y vuelvo a poner la tetera en la taza por quererme lucir”. Thalía, cantante.

Thalía se quería lucir y casi la caga. (@thalia)

Thalía es una de las artistas que más hace uso de sus redes sociales para compartir su día a día, pues también enseñó cómo en fanática de ver LOL, el programa de Eugenio Derbez.

“Es que yo no sé cómo no se ríen”. Thalía, cantante.