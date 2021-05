Thalía anuncia el lanzamiento de su nuevo disco 'DesAMORfosis'

Thalía sorprendió a sus fans, lanzando el domingo la preventa de su nuevo disco 'DesAMORfosis'.

Thalía sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una gran noticia: el lanzamiento de su nuevo disco titulado 'DesAMORfosis'.

Desde hace varios días, Thalía comenzó a dar pistas de que algo nuevo se traía entre manos en el ámbito musical.

Así, hemos podido escuchar algunos avances de las canciones que incluirá el nuevo disco de Thalía, en el que no faltará el ritmo del reggaetón.

Thalía lanza preventa de su nuevo disco 'DesAMORfosis'

El domingo, al filo de la media noche, Thalía le quitó el sueño a sus más de 17 millones de seguidores en Instagram revelándoles la gran noticia:

"He trabajado todos los días en este proyecto, que me llena de entusiasmo, para invitarlos a esta nueva aventura llamada #desAMORfosis. Thalía

En el anuncio, que llegó acompañado de la iconografía que utilizará el nuevo disco, la intérprete de 'Arrasando' reveló que su material ya está en preventa.

"Mi nuevo disco YA ESTÁ EN PRE-Venta. 🫀🗡 Reserva un pedazo de mi corazón AHORA MISMO. Pre-save my new album NOW" Thalía

¿En qué plataformas está disponible la preventa del nuevo disco?

'DesAMORfosis' puede reservarse en plataformas como Spotify, Apple Music, Deezer y Amazon.

La reservación permitirá a los fans de Thalía ser los primeros en escuchar su nueva música.

También obtendrán acceso exclusivo, el día del lanzamiento y varios días después, a la página web “Universo desAMORfosis” .

En el portal podrán encontrar contenido único y sorpresas sobre el disco.

De acuerdo con Amazón, el nuevo album de Thalía podría salir a la venta el próximo viernes 14 de mayo.

Previo a este gran anuncio, Thalía despertó suspiros en Instagram al promocionar su inclusión en la lista de las '31 Mujeres que Amamos' de la revista Quién.

En su publicación, la cantante incluyó una foto donde se le ve luciendo un sexi vestido de alta costura que destacaba su escote y piernas.