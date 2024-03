Laura Bozzo defiende a La Casa de los famosos 2024 y llama “falsa” y “mentirosa” a Thalí García por sus acusaciones contra la televisora.

El martes 12 de marzo, Thalí García -de 33 años de edad- arremetió contra Telemundo y La Casa de los Famosos 2024, a quienes señalan de amenazarla.

Las palabras de Thalí García causaron tal revuelo, que hasta Laura Bozzo -de 72 años de edad- salió a defender al reality.

Thalí García acusó a la producción de La Casa de los Famosos 2024 de drogarla y de encerrarla en la suite en contra de su voluntad con Lupillo Rivera, de 52 años de edad.

Además, la actriz siente que Telemundo la ha difamado y acosado, incluso ya habrían iniciado una demanda en su contra.

Las palabras de Thalí García provocaron que Laura Bozzo saliera a defender La Casa de los Famosos 2024 y hasta la llamó “falsa”.

Laura Bozzo asegura que La Casa de los Famosos de Telemundo controla estrictamente hasta el alcohol que se da en las fiestas.

Y para que la producción permita el acceso a un medicamento, un médico debe recetarlo y este es investigado por Endemol.

Laura Bozzo asegura que durante su estancia en La Casa de los Famosos 2022, jamás le indicaron qué decir o hacer, como asegura Thalí García.

“No quieras manchar un programa que a mí me cambió la vida, un programa que es absolutamente la realidad y lamento muchísimo todo este escándalo”

Por si fuera poco, Laura Bozzo llamó falsa a Thalí García y se arrepiente de haberla defendido en algún momento.

Thalí García comentó el video de Thalí García en Instagram y aseguró que ella está hablando desde su ignorancia.

“Amor. Lamento mucho que desde el desconocimiento te sientas así respecto a mi persona, el tiempo, las pruebas, me darán la razón”

La actriz aseguró que el tiempo le dará la razón y las palabras de Laura Bozzo no le afectan, incluso la sigue estimando .

Thalí García asegura que hasta Lupillo Rivera -de 52 años de edad- fue testigo de su grave estado físico y emocional dentro de La Casa de los Famosos 2024.

“Yo igual no dejo de admirarte, respetarte y jamás olvidaré ese abrazo que me diste cuando más lo necesite. Ya hay video que demuestran lo contrario, el mismo Lupillo fue testigo de lo mal que me sentí ese día”

Thalí García