Taylor Swift -34 años- podría debutar como directora de cine para un estudio de Disney, según los reportes.

Y es que varios medios han revelado que Taylor Swift estaría interesada en hacer su debut como directora para un estudio de Disney llamado Searchlight Pictures.

Y aparentemente, esta nueva faceta de Taylor Swift como directora de cine, lo haría al finalizar su gira de The Eras Tour.

Taylor Swift debutaría como directora con una película que ella escribió

Se ha difundido la noticia en portales como Puck News que Taylor Swift estaría interesada en debutar como directora de cine con un guion previamente escrito por ella, dando lugar a este proyecto después de que finalice con The Eras Tour.

Sin embargo, esta noticia ya había sido lanzada por Variety en 2022 , por lo que aún se desconoce si este proyecto es del mismo que hablaban en aquella ocasión.

Y simplemente se pospuso ante los retos que la industria cinematográfica vivió durante la época de pandemia.

No obstante, no sería de sorprender que Taylor Swift quiera explorar esta nueva faceta después de haber participado como actriz en otras producciones.

Taylor Swift ya se ha estrenado como directora previamente

Se ha dado a conocer que Taylor Swift haría un debut como directora de cine para la productora Searchlights Pictures perteneciente a Disney.

No obstante, cabe recordar que Taylor Swift ya ha incursionado como directora no solo para varios de sus videoclips, sino para su cortometraje ‘All Too Well: The Short Film’.

Este cortometraje de 10 minutos se estrenó en 2021 y tuvo la participación de Sadie Sink -21 años- y Dylan O’Brien -32 años-.

Este cortometraje dirigido por Taylor Swift obtuvo una nominación a Mejor Video Musical en los Premios de la Academia del 2023 y a Mejor Cortometraje de Acción Real en los Oscar 2023.

Aparentemente, el proyecto que haría que Taylor Swift debutara como directora de cie, gue una historia original escrita por ella y presentada a la productora.

Searchlight Pictures ha sido la responsable de llevar a la pantalla grande películas como: