Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto arrancan el año derrochando amor en redes sociales, nuevamente la modelo deja ver que su romance va viento en popa.

Y es que hace unos días se rumoró que la pareja había dejado de existir luego de que Tania Ruiz publicara una sentida reflexión sobre las personas que se fueron:

“Algunas personas se fueron, no todas las personas son amigos y muchas veces esperamos más de lo que algunas veces recibimos . Pero eso si ténganlo por seguro que quienes se quedaron contigo son reales”, citó Tania Ruiz en sus historias de Instagram.

Por lo que algunos de sus fans dieron por hecho que el noviazgo entre Tania Ruiz y el ex Presidente de México atravesaba por una crisis, o quizá, había dejado de existir.

Derribando la ola de rumores, hoy la modelo potosina publica un breve video que muestra a su novio sujetando una de sus manos. *No se aprecia con claridad dónde se encuentran.

Imprimiéndole el toque romántico, Tania Ruiz musicalizó la grabación con la canción “Amarte es un placer” de Luis Miguel, la cual asegura “les pertenece”.

Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto derrochan amor en redes sociales pic.twitter.com/eKLlo99tcF — EnelShow.com (@enelshow) January 4, 2022

Tania Ruiz pasa Navidad junto a las hijas de Enrique Peña Nieto

Por otro lado, esta pareja sigue dando de qué hablar, sobre todo porque recientemente Tania Ruiz, de 34 años de edad, pasó Navidad junto a las hijas de Enrique Peña Nieto, su novio.

Es así como dejan claro que la relación familiar está muy bien, prueba de ello es la serie de fotografías de Tania Ruiz en las que posó al lado de Paulina y Nicole Peña Pretelini.

Fotos de la Navidad de Tania Ruiz (Instagram )

Fotos de la Navidad de Tania Ruiz (Instagram )

Sin embargo, aunque en la celebración también estuvieron presentes algunos amigos del ex mandatario, como el exdiputado y exsecretario de Desarrollo Social, Luis Miranda; así como con sus hijos Luis y Santiago.

Tania Ruiz no publicó fotos al lado del ex Presidente de México.

No obstante, esta acción no debería desatar preocupación entre sus seguidores ya que no es ningún secreto que a Enrique Peña Nieto no le gusta exponer su vida íntima frente a cámaras.