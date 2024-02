A un año de haber hecho pública su ruptura con Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz vuelve a recordar aquella relación a petición de la prensa.

Verás, un grupo de reporteros interceptó en el aeropuerto a la modelo Tania Ruiz, quien tuvo un romance de 4 años con Enrique Peña Nieto, de 57 años de edad.

Por lo que inevitablemente el tema volvió a tocarse, curiosos quieren saber si el ex Presidente de México la trató bien y si es un hombre violento como se ha dicho por muchos años.

Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto terminaron su relación, misma que habría iniciado en 2019... o antes (Eduardo Díaz)

Tania Ruiz aclara si Enrique Peña Nieto es un hombre violento como se dice

De acuerdo con la entrevista compartida por Despierta América, Tania Ruiz recuerda con cariño a Enrique Peña Nieto, a quien le está muy agradecida ya que siempre la trató bien.

Echando por tierra rumores, Tania Ruiz, de 36 años de edad, niega que su relación con Enrique Peña Nieto haya sido un montaje para reparar su imagen.

“Fue una relación muy bonita, cero falsa y muy entregada”, dice y asegura que el ex mandatario no es un hombre violento o al menos no lo fue con ella.

“Cero. Yo creo que la gente ve mucho lo de a fuera o puede dejarse llevar por información de lo que no conoce o el qué dirán, pero creo que es la experienca de cada persona y lo que le toca vivir, yo te puedo decir que (no hubo) ninguna agresión, tengo cosas que agradecer” Tania Ruiz

Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto terminaron en los mejores términos (Agencia Mé)

¿Tania Ruiz aún tiene contacto con las hijas de Enrique Peña Nieto?

Por otro lado, una vez que dejó claro que su separación fue en los mejores términos y que ella no fue la tercera en discordia en el matrimonio de Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera, de 54 años de edad, Tania Ruiz revela si aun tiene contacto con las hijas de su ex.

Sí. Tania Ruiz deja entrever que aunque ya no está con Enrique Peña Nieto, de vez en cuando se hablan para saber que están bien.

Así como dice tenerle un grande cariño a sus tres hijos, quienes saben que pueden contar con ella aún cuando ya no es pareja de su papá.

“A los tres lo quiero mucho y vivimos cosas muy bonitas, les tengo una cariño muy especial, aunque no esté con su papá saben que aquí estoy siempre para lo que ellos necesiten”, concluye la también empresaria.