A pesar que los rumores apuntaban que era trombosis, Sylvia Pasquel -de 74 años de edad- ya salió del hospital.

Una de sus hermanas, Mary Paz Banquells, asegura que Sylvia Pasquel se encuentra bien de salud descansando en casa y con buen humor.

A pesar de que no dio más detalles de su recuperación, expresó que la actriz mexicana desea que la mala racha que está atravesando finalmente se acabe.

Se había informado que Sylvia Pasquel estaba hospitalizada por una supuesta trombosis a su regreso a México, tras la fuerte lesión que padeció.

Al día siguiente, la actriz mexicana publicó un comunicado en el que confirmaba estar visitando a sus doctores para darle seguimiento a las lesiones que sufrió por su caída en Turquía.

Sylvia Pasquel dio a conocer su estado de salud mediante comunicados, sin confirmar o desmentir que fue víctima de una trombosis.

Ahora, en un encuentro con la prensa, una de sus hermanas -Mary Paz Banquells- asegura que Sylvia Pasquel se encuentra mucho mejor, pues ya salió del hospital.

“Ella está muy bien, gracias a Dios, está en su casa y está muy bien. Yo no puedo decir nada, ya ella mandó un comunicado y me imagino que en algún momento oportuno ella saldrá a hablar al respecto”

Mary Paz Banquells no quiso entrar en detalles de cuál fue la causa por la que Sylvia Pasquel fue internada.

Al considerar que a la que le corresponde hablar acerca de su estado de salud, es a la propia actriz.

También contó que ella fue a visitarla al hospital en compañía de otros miembros de la familia, donde la vieron de buen humor y muy tranquila pese a los inconvenientes de salud.

Aunque Mary Paz Banquells no quiso hablar de más, negó que Sylvia Pasquel fuera víctima de un accidente cardiovascular .

Y reiteró que Sylvia Pasquel está tranquila y “dando guerra como siempre”.

Humberto Zurita -de 69 años de edad- fue entrevistado por la prensa y se pronunció respecto a la salud de Sylvia Pasquel.

“Está muy bien ella, ya pasó por su transe. No, no tiene nada de eso afortunadamente, trombosis no, para nada, yo creo que todo era resultado del golpe que se dio en Turquía y que tenía inflamada una pierna, es lo que te puedo decir, ni siquiera la he visto porque la verdad es que ella está bien, se quedó ahí descansando”.

Humberto Zurita