¿Cuándo saldrá Silvia Pinal del hospital? Sylvia Pasquel lo revela, pero aprovecha a los medios de comunicación para hacerles un fuerte reclamo.

Silvia Pinal -de 92 años de edad- alarmó a sus seguidores luego de que se dio a conocer que se encontraba hospital a causa de una llaga que le salió en la espalda.

En medio de las especulaciones sobre su estado de salud, Silvia Pinal mandó un mensaje desde el hospital donde mostró que se encontraba bien.

Pero las buenas noticias no terminaron ahí y es que, Sylvia Pasquel -de 74 años de edad- habló con varios medios de comunicación sobre cómo se encontraba su mamá Silvia Pinal.

Sylvia Pasquel incluso sorprendió al revelar que muy pronto Silvia Pinal podría dejar el hospital.

Sin embargo, Sylvia Pasquel aprovechó el interés de los medios de comunicación para hacerles un fuerte reclamo.

Desde finales de febrero se dio a conocer que Silvia Pinal se encontraba hospitalizada a causa de una llaga que le salió en la espalda baja.

Tras someterse a un proceso de curación, Silvia Pinal ha mostrado mejoría por lo que se reveló que pronto podría dejar el hospital.

Así lo dio a conocer Sylvia Pasquel en un encuentro con varios medios de comunicación a la salida del hospital donde se encuentra internada su mamá.

En entrevista compartida por el programa Hoy, Sylvia Pasquel señaló que Silvia Pinal podría ser dada de alta este lunes 11 de marzo.

Sylvia Pasquel señaló que toda la familia ha estado al pendiente de la salud de Silvia Pinal y se han estado comunicando con ella.

Durante su conversación, Sylvia Pasquel reveló que su mamá Silvia Pinal está de muy buen humor, incluso se quiere ir a Nueva York, Estados Unidos.

“Que quiere irse a Nueva York, ahorita que entré me dice ‘no me digas que tú también vienes conmigo’, le digo a ‘¿A dónde mamá?’ y me dice ‘A Nueva York’, ‘yo voy a donde tú quieras le digo’”

Sylvia Pasquel