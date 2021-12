Silvia Pinal cumplirá estricto protocolo de seguridad en casa, aseguró Luis Enrique Guzmán en un reciente encuentro con los medios de comunicación.

La actriz de 90 años, Silvia Pinal estuvo en la mira del público estos últimos días debido a que tuvo que ser hospitalizada por Covid-19.

Desde entonces, su estado de salud motivó a que comenzaran a hacerse un sinfín de especulaciones al respecto.

No obstante, durante este 29 de diciembre se dio a conocer que ya fue dada de alta.

La noticia de la alta de Silvia Pinal causó gran revuelo entre los medios, por lo que todos querían estar al tanto de lo que pasaría a continuación con la actriz.

Así que su hijo, Luis Enrique Guzmán fue el encargado de informar todos los pormenores, mediante un encuentro con varios medios de comunicación.

De acuerdo con el hijo de Silvia Pinal, ella deberá cumplir un estricto protocolo de seguridad en su casa durante los próximos días.

Cabe señalar que se tomó la decisión de que esto se llevara a cabo de esta manera tanto por órdenes del doctor, como para prevenir que alguien más resulte contagiado de Covid-19.

Luego de eso, Luis Enrique Guzmán señaló que dieron de alta a Silvia Pinal por recomendación del doctor, quien les explicó que si la mantenían hospitalizada por mucho tiempo, estaría propensa a contagiarse de otra bacteria.

“La decisión no fue nuestra, el doctor que lo estaba atendiendo fue el que nos dijo. Es que por su edad y su condición pulmonar, es mejor que esté en su casa y no esté propensa a una bacteria mucho más fuerte como las que andan en en el hospital y esa fue la razón”

Del mismo modo, el hermano de Alejandra Guzmán explicó que su mamá no está canalizada ni tiene un tanque de oxigeno, lo que resulta ser de las noticias más agradables para la familia.

Asimismo, informó que tampoco tiene restricciones en su dieta y que está de buen humor por volver a su hogar.

“No tiene tanque de oxígeno, tiene un compresor de oxígeno, pero no tiene catéter, no está canalizada, no tiene restricción de dieta, está de buen humor, el virus no le hace ni cosquillas”

Luis Enrique Guzmán