Sylvia Pasquel interpondrá una demanda contra una revista, y la editora de ésta, que la acusa de ser la responsable de la muerte de Viridiana Alatriste, quien murió a los 19 años en octubre de 1982 tras sufrir un accidente automovilístico.

A más de cuatro décadas de la muerte de Viridiana Alatriste, una periodista insiste en que Sylvia Pasquel fue la tercera en discordia en la relación de su hermana con Jaime Garza.

Gustavo Herrera, abogado de la actriz -de 76 años-, advierte en llevar el caso hasta las últimas consecuencias por la vía civil y posiblemente por la vía penal.

“Esto no es solo una cuestión de reputación ¡Es una cuestión de honor, de dignidad, de proteger a una mujer que ha sido injustamente señalada durante demasiado tiempo”, sentencia. Gustavo Herrera. Abogado

Frente a micrófonos del programa Venga La Alegría, el letrado denuncia que la publicación no solo afecta la imagen pública de Sylvia Pasquel, también la acusa implícitamente de ser la responsable de la muerte de su hermana.

Por lo que frente a tribunales civiles, la actriz reclamará una indemnización por daño moral y por el uso ilegal de su imagen sin autorización.

“Esto es una difamación vil, una calumnia que busca destruirla... Si es necesario, llevaremos este caso a los tribunales penales y exigiremos que la revista y la periodista que escribió este artículo paguen por sus crímenes”, advierte. Gustavo Herrera. Abogado

Sylvia Pasquel se brindará para evitar difamaciones

Por su parte, Sylvia Pasquel buscará mecanismos legales para protegerse de futuras publicaciones que revivan el rumor que dañó su reputación e hirió a su familia.

“No permitiré que sigan profanando la memoria de mi hermana”, declaró. Sylvia Pasquel. Actriz

Con esta denuncia, Sylvia Pasquel no solo busca reparar el daño causado, sino también enviar un mensaje claro, no tolerará que se mancille el nombre de su familia.