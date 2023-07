Durante una entrevista en exclusivo, Sylvia Pasquel reveló que anda “desde hace rato” con un hombre que conoció en Tinder.

Sin embargo, Sylvia Pasquel -de 72 años de edad- aclaró que la relación de amigo-novio, la lleva cada quien en su casa.

Y es que la nueva relación de Sylvia Pasquel sería sin compromisos, ya que ninguno de los dos pretende darse “publicidad”.

En una entrevista en exclusivo para el programa de TV Azteca ‘Ventaneando’, Sylvia Pasquel habló sobre su actual estado sentimental.

Y de acuerdo con Sylvia Pasquel, desde hace ya un tiempo, tendría una relación sin compromisos con un hombre que conoció en Tinder.

“Tengo un amigo-novio que cuando queremos nos vemos y cuando no, no. No hay obligación”

Sylvia Pasquel