Susana Zabaleta no soporta a Flor Rubio y se puso recordar por qué la conductora es su enemiga: “No la voy a perdonar nunca”.

Flor Rubio -de 52 años de edad- no sólo es enemiga de Juan José Origel, también de Susana Zabaleta, de 59 años de edad.

La actriz y cantante reveló en una entrevista que no puede ver a Flor Rubio ni en pintura, pues se metió con lo más valiosa para ella.

Susana Zabaleta dio una entrevista en el canal de YouTube Perversiones de un café y contó la historia de cómo Matías Gruener llegó a su vida.

La actriz recordó el largo proceso que tuvo que pasar para adoptar a su hijo menor y cuando lo logró, Flor Rubio le hizo pasar un momento desagradable.

La también cantante narra que ella acudió a un centro comercial junto a su hijo y alguien los fotografió.

Esta imagen fue publicada en una revista y Flor Rubio no paró hasta encontrar a la familia biológica del hijo de Susana Zabaleta.

“Un día se nos ocurre a toda la familia ir a Costco y un tipo me toma una foto con el bebé (Matías Gruener) eso era ilegal, se la vende a una revista”

Susana Zabaleta acusa a Flor Rubio de pagar a la familia biológica de su hija, para que hablaran de la adopción.

“Sale en la revista y una tipa que se llama Flor Rubio se da a la tarea de buscar a la familia del niño. Cosas que yo no sabía por seguridad, pues no sé cuánta lana aventó y se vuelve un pedo mediático”

La investigación de Flor Rubio le acusó un gran escándalo a Susana Zabaleta, quien trató de proteger a su familia.

Susana Zabaleta enfureció cuando se enteró que Flor Rubio había contactado a la familia de su hijo, por lo que tuvo que enfrentarse a las críticas.

Tiempo después, Flor Rubio le quiso pedir perdón a Susana Zabaleta y ella tajantemente le pidió que desapareciera de su vista.

“Una vez esa vieja llegó a pedirme una disculpa con su hija aquí: ‘Ahora que tengo una niña ya me doy cuenta’, le dije: ‘Párate y vete. Yo no te voy a perdonar nunca, algo que se le hace a un niño no se perdona nunca’”

Susana Zabaleta