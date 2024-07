Tremendo pleito que se armó entre Susana Zabaleta y Flor Rubio, luego de que la cantante exhibiera que la periodista vulneró la identidad de su hijo cuando era un bebé, lo que provocó una pelea de años.

A través de una entrevista que Susana Zabaleta -de 59 años de edad- tuvo en ‘Perversiones De Un Café’, compartió el desagradable momento que vivió con Flor Rubio cuando estaba en La Oreja.

Y es que si algo dejó claro la cantante de Monclova es que despreció a Flor Rubio -de 52 años de edad- cuando esta se le habría acercado a pedirle perdón, porque como ya tenía una hija era empatica.

Sin embargo, la respuesta de Flor Rubio no solo fue confirmatoria a lo que ella ve como “humillación”, sino que le dejó claro que todo es un mal entendido y se anda haciendo ataduras ella sola.

Susana Zabaleta no tiene tapujos al expresar su forma de pensar y ventiló que trae pleito casado con Flor Rubio, de quien no quiere saber nada.

En la plática que la cantante tuvo para el podcast ‘Perversiones de un Café’, compartió que estaba en el proceso de adopción de su hijo Matías Gruener cuando Flor Rubio vulneró su identidad.

Y es que según Susana Zabaleta, duraba un año el proceso de adaptación para que se quedara con la tutela total de Matías, de modo que le pidieron ciertas reglas, entre ellas, no exponerlo.

Sin embargo, en un momento, Susana Zabaleta decidió ir a Costco con sus dos hijos y ahí fue donde un paparazzi captó la cara del menor y al publicarse las fotos en una revista de chismes, Flor Rubio se dedicó a investigar datos personales del menor.

La cantante recuerda que Flor Rubio desató la búsqueda de datos personales de su hijo, situación que puso en riesgo su adopción y al propio Matías, y temas que ni ella sabía “por seguridad”.

“Un tipo me toma una foto con el bebé, eso era ilegal. Se la venden a una revista de mierda y una tipa que se llama Flor Rubio, se da a la tarea de buscar a la familia del niño, que, cómo, no sé cuánta lana aventó y se vuelve un pedo mediático”.

Susana Zabaleta narró que Flor Rubio es una persona despreciable para ella porque vulneró a su hijo Matías, pero la periodista asegura que la cantante no sabe la realidad de lo que pasó.

En su programa de YouTube, Dulce y Picosito, Flor Rubio habló del tema con Susana Zabaleta, diciéndo que el problema fue que le pasaron mal el chisme a la famosa, echándole toda la culpa a ella.

Flor Rubio asegura que ella nunca ha comprado información en ninguno de los programas donde ha estado y que el tema fue mediático con Reforma como primera fuente.

La periodista aseguró que lo único que ella hizo fue darle lectura a la denuncia de la madre de Matías, el hijo adoptivo de Susana Zabaleta, y luego brindarle un espacio por derecho de réplica.

Asimismo, aseguró que buscó a Susana Zabaleta para que respondiera a la madre de su hijo adoptivo, pero esta se negó.

Incluso, Flor Rubio negó que por su culpa el tema se haya abierto, señalando que era un tema de interés que muchos medios llevaban en sus mesas de redacción.

Flor Rubio no solo dio su versión a la información que dio sobre el hijo de Susana Zabaleta, sino que también narró cuando buscó a la famosa para aclarar todo.

La versión de Susana Zabaleta al respecto de esto, es que Flor Rubio la buscó para pedirle perdón, argumentando que como ya tenía una hija, empatizaba con su coraje.

La propia cantante aseguró que humilló a Flor Rubio y que hasta le pidió que se fuera para no destrozarla frente a su hija, con quien iba.

“Se me acercó [Flor Rubio] a darme una disculpa con su hija, -ahora que tengo hija me doy cuenta.

Le dije párate y vete, por favor, no te voy a perdonar nunca, algo que se le hace a un niño no se perdona a un niño. Párate y vete y llévate a tu niña porque ella no tiene la culpa”.

Susana Zabaleta, actriz.