La diferencia de edades entre Susana Zabaleta y su novio Ricardo Pérez sigue siendo tema de conversación.

Y es que Suzana Zabaleta le dobla la edad a su novio Ricardo Pérez. Ella tiene 60 años y él 30 años.

En una sincera conversación con Pati Chapoy, de 75 años de edad, Susana Zabaleta da nuevos detalles sobre su noviazgo con Ricardo Pérez, el hombre que hoy tiene su corazón.

Por lo que sus fans se preguntan si más que novia, la actriz es la “mamá” del integrante de La Cotorrisa.

Respondiendo la duda de muchos, Susana Zabaleta lo acepta. Sí es como “la mamá” de Ricardo Pérez.

Ricardo Pérez no alcanzó la aprobación de su suegro cuando le cachó su noviazgo con Susana Zabaleta

A la también soprano no le da pena decir que jode mucho al comediante ya que desea que cada día sea mejor.

Sin embargo, adelantándose a los malos entendidos, aclara que no es “la mamá” únicamente de su novio sino de todos ya que es una mujer extremadamente controladora.

“Él me dice: ¿Sabes qué siento? Que soy un obra no acabada para ti. Siempre estoy en restauración. Siempre me dices: ‘Necesitas hacer esto. Necesitas quitarte. Necesitas ponerte. Necesitas dejar de fumar. Necesitas hacer ejercicio.

Y le digo: Sí, te jodí muchísimo para que dejaras de fumar, te jodí muchísimo después del show, te estoy jodiendo mucho, pero es para bien, pero así soy con mis amigas, con mis hijos, con las plantas. He andando con hombres mayos y he sido exactamente igual”

Susana Zabaleta