Pese a que han pasado más de dos años de su relación con Belinda y que ahora es un hombre casado, a Lupillo Rivera le siguen preguntando sobre aquel romance con la actriz y cantante de 33 años de edad.

Y es que hasta la fecha se dice que Lupillo Rivera, de actualmente 50 años de edad, era el sugar daddy de Belinda puesto que le habría regalado una casa así como la llenó de regalos y lujos.

Hoy a Lupillo Rivera ya no le molestan los cuestionamientos sobre la relación con Belinda, al contrario, sonríe y asegura que “la responsabilidad del hombres es hacer feliz a la mujer en todos los aspectos”.

Así como deja claro que él no le pone sobrenombres al trato que le dio puesto que “es responsabilidad del hombre tomar las riendas y decir: ‘mi amor esto es tuyo, es pa ti, esto es pa’ca’”.

Lupillo Rivera es considerado un sex symbol

Por otro lado, Lupillo Rivera sonrió cuando le aseguraron que es considerado un sex symbol por las mujeres por lo que apuntó que aunque hay mucho experiencia (sexual) no se siente así.

Con la intención de regresar el piropo, subraya que las mujeres de 40, 50 y 60 años no le piden nada a las de veintitantos ya que “aprendieron a comer y a cuidarse mejor” para verse bien.

Tatuaje de Lupillo Rivera (Tomada de video)

¿Lupillo Rivera abrirá su Only Fans?

Una vez que se enteró que es un sex symbol, Lupillo Rivera deja claro que no se unirá a Only Fans aun cuando en el pasado se filtraron íntimas fotografías que sigue asegurando no son de él.

Sin embargo, agradece que las mujeres lo adulen así como los hombres también, por lo que aprovecha para mandar un mensaje en apoyo a la comunidad LGBT.

“Todo el mundo merece amor, no podemos criticar a nadie por los gustos que tengan, es una organización bonita para ese grupo de gente y mis respetos… todo mundo merecemos amor”, concluye.

Y así como manda y desea amor para toda la gente, le manda sus mejores deseos a su hermano Juan, quien se lanza como cantante.