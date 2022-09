El homenaje de Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes desató algunas críticas, como las que recibió la participación de Stephanie Salas. Ahora la hija de Sylvia Pasquel reaccionó a los comentarios por el homenaje a su abuela.

Stephanie Salas realizó una escena de la obra ‘Hello, Dolly’, la cual fue realizada por su abuela en los 90′s.

Esto provocó que la nieta de Silvia Pinal, de 92 años, recibiera varias críticas, como la Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que era una vergüenza la participación de Stephanie Salas.

Señaló que ella no había estado a la altura de Bianca Marroquín, Alan Estrada y Fela Domínguez, quienes también formaron parte del homenaje.

Stephanie Salas en el homenaje a Silvia Pinal (Captura/canal )

Stephanie Salas responde a las críticas con ‘guante blanco’

La nieta de Silvia Pinal fue entrevistada en el aeropuerto y se mostró contenta con su participación en el homenaje de su abuela.

Mencionó que no había visto las críticas a su trabajo, pero estaba muy contenta y que esperaba que le gustara al público su interpretación de ‘Hello, Dolly’.

Stephanie Salas contó que accedió a hacer la presentación porque es nieta de Silvia Pinal: “Creo que en este caso es muy ajeno decir si estuvo bien o mal, es algo del corazón y la familia, punto”.

Silvia Pinal con su nieta Stephanie Salas (Instagram/stephaniesalasoficial)

“No me he detenido a ver la crítica, para bien o para mal, por que al final del día yo me sentí bien y estuve en compañía de mi familia y eso es lo importante” dijo Stephanie Salas.

Por otro lado, fue cuestionada sobre por qué Alejandra Guzmán no había participado en el homenaje a Silvia Pinal.

“Pues no sé, a mi la verdad me lo pidieron directamente los directores y ya” aseguró la hija de Sylvia Pasquel.

Recordemos que Alejandra Guzmán aseguró que ella solo iría como familiar al evento, pero durante el homenaje, hizo un comentario que dio a entender que no la invitaron a ser parte del número musical.

Sylvia Pasquel desmintió esto, pues durante una entrevista con Jorge Poza, aseguró que ella le envió un mensaje para invitarla a que cantara arriba del escenario, pero ella se negó, pues una vez más aseguró que solo quería asistir como familia.

Al final, Silvia Pinal se vio muy feliz por su homenaje en Bellas Artes y disfrutó al estar a lado de su hijos, nietos y bisnietos.