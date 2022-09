Silvia Pinal no volverá a los escenarios, ya dijo su hijo Luis Enrique Guzmán, en cambio, ya graba un cortometraje sobre la época del cine de oro.

A diferencia de lo que Silvia Pinal de 90 años de edad, venía haciendo en la obra ‘Caperucita, qué onda con tú abuelita’, se han mostrado a favor de este nuevo proyecto.

La primera actriz, compartió algunas primeras imágenes de cómo luce en el cortometraje a cargo de Jaime Urquiza, en uno de sus “proyectos más ambiciosos”.

Silvia Pinal vuelve al cine tras 10 años de su última película

Silvia Pinal sorprendió y se llevó los aplausos al dar a conocer que será la protagonista de un cortometraje a cargo del director Jaime Urquiza, basado en la época del cine.

Será con ‘El escandaloso encanto de los egos rotos’, el proyecto con el que Silvia Pinal regrese al cine, tras 10 años lejos de las cámaras.

Silvia Pinal, actriz. (Agencia México)

A diferencia de lo que sucedió con la obra de teatro ‘Caperucita, qué onda con tú abuelita’, los conductores en Sale el Sol, aplaudieron esta decisión.

Recordemos que el regreso al teatro de Silvia Pinal fue escandaloso, pues no hubo quien no dijera que la obra de teatro no estaba a su altura.

Asimismo, señalaban que Silvia Pinal estaba siendo muy expuesta en la obra de teatro, pues no se veía muy bien de salud.

Ahora, en las fotos que se mostraron sobre este nuevo proyecto, todos aplaudieron esta decisión e incluso dijeron “se ve muy profesional”.

Silvia Pinal está emocionada y sigue dando cátedra en la actuación

Cabe destacar que Silvia Pinal no tiene redes sociales oficiales, solo cuentas de fans, quienes siempre están al pendiente de la actriz, como lo que pasó ahora.

Fue el propio director de la película donde participará Silvia Pinal, Jaime Urquiza, quien dio a conocer el desempeño de una actriz con 70 años de experiencia.

Expresó que para él es un sueño dirigir a ‘la gran diva’, que pese a lo que antes se ha señalado, “sigue dando cátedra de actuación… está muy contenta”.

Señaló que no solo es el lado profesional de la actriz, sino que “es un gran ser humano y está majestuosa”.

Jaime Uriquiza, de quien se desconoce su edad, señaló que el proyecto de los “más ambiciosos” que ha tenido, pero tiene fe en que con el equipo de profesionales que tiene, se hará “algo memorable”.

Según se hace tiene pocos días que Silvia Pinal comenzó a grabar, por lo que aún se desconoce cuándo saldrá este cortometraje y si participará en algún concurso de cine.