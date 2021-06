Stephanie Salas no procederá legalmente en contra de Luis Miguel

Luego del final de la segunda temporada de ‘ Luis Miguel, la serie ’, Stephanie Salas se pronunció en contra de la producción por la manera en las que se sexualizó a Michelle Salas.

En entrevista con varios medios, Stephanie Salas puntualizó que no se va a callar por más tiempo sin embargo reveló que no procederá legalmente en contra de Luis Miguel.

En el video retomado por el programa ‘Sale el Sol’, Stephanie Salas fue cuestionada sobre la manera en la que fue retratada en ‘Luis Miguel, la serie’.

Stephanie Salas puntualizó que ella se había pronunciado por la manera en la que se sexualizó a Michelle Salas.

En su entrevista Stephanie Salas puntualizó que ella no se quedará callada y que ahora que pudo hablar se siente más tranquila por lo que ya se dedicará a otras cosas.

“Si quiero empezar de nuevo en la vida, con un concepto en el que pude alzar la voz, me siento satisfecha de haberlo hecho, porque hoy en día no nos debemos de callar nada, nada que creamos que esta atentando en contra de nuestros derechos, hoy en día estoy en paz, tranquila”

Sobre si se planea demandar a Luis Miguel, Stephanie Salas puntualizó que es algo que no le corresponde a ella.

“A mi no me corresponde esa parte y yo ahorita lo que me corresponde trabajar”

Stephanie Salas