Stephanie Hernández negó haber extorsionado a Eduin Caz con el video de su infidelidad, mostrándolo durmiendo tras una noche íntima con ella.

Ante el escándalo, fans de Eduin Caz y Grupo Firme han pedido que se castigue a Stephanie Hernández mediante la ‘Ley Olimpia’, que sanciona la difusión de videos íntimos.

Pese a ello, Stephanie Hernández dijo no haber cometido ningún delito al exponer su encuentro con Eduin Caz; prueba de ello, dijo, es no que no está en la cárcel.

Eduin Caz (@EDUINCAZ)

Stephanie Hernández cuenta por qué divulgó el video de la infidelidad de Eduin Caz

En entrevista para ‘Ventaneando’, Stephanie Hernández dijo que divulgó el video tras enterarse de que “una amiga” también tuvo algo que ver con Eduin Caz y quiso evidenciarlo.

Sin embargo, como no tenía pruebas de lo sucedido, Eduin Caz desmintió a la joven, eso molestó a Stephanie Hernández, quien entonces se animó a publicar su video:

“Estaba enojada por unas cosas de las que me enteré, una amiga de Tijuana lo quiso exponer, después él negó todo y mi amiga quedó como una mentirosa, entonces yo dije, ‘ah’. porque ella tal cual no tenía pruebas como yo, entonces dije, ‘voy a respaldarla’. Soy una persona que sabe aceptar cuando la regó, cuando tuvo un error, entonces sí reconozco que estuvo mal lo que hice, fue un arranque de coraje y yo no sabía que iba a ir tan a mayores” Stephanie Hernández

Eduin Caz y su esposa Daisy Anahy (@anahydpg / Instagram)

Stephanie Hernández niega haber extorsionado a Eduin Caz: “Ya estuviera en la cárcel”

Tras ello, Eduin Caz publicó un video en el que acusó a Stephanie Hernández de intentar extorsionarlo. La joven de 23 años desmintió lo dicho por el vocalista de Grupo Firme, comentando:

“Eso no es cierto, si yo lo hubiera extorsionado, eso es un delito, ya estuviera en la cárcel” Stephanie Hernández

Respecto a las peticiones de fans, quienes piden a las autoridades actuar contra Stephanie Hernández con base en la Ley Olimpia, la joven dijo:

“No procede, yo consulté con mi abogado, no procede la Ley Olimpia, la ley Olimpia sí respalda a hombres y mujeres pero no fueron imagenes sexuales [las del video que difundió]. Si fuera delito grabar a alguien dormido, toda la gente estaría en la cárcel” Stephanie Hernández

Stephanie Hernández reconoció que ni Eduin Caz, ni algún otro integrante de Grupo Firme la han contactado para amenazarla.

Quien sí le pidió explicaciones, dijo Stephanie Hernández, fue la esposa de Eduin Caz, a quien dijo, no quiso responderle para evitar más problemas.