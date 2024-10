A Victoria Ruffo le gusta hacer videos bailando y es comparada con Irina Baeva por su peculiar forma de bailar ¿Son igualitas? Esto dice la actriz.

Además de ser la ‘queen’ de las telenovelas, Victoria Ruffo -de 62 años de edad- quiere ser llevarse la reina de TikTok y suele compartir videos con singulares bailes.

Pero estos videos provocaron que usuarios de TikTok compararan sus bailes con los de Irina Baeva -de 31 años de edad- quien ha sido criticada por su falta de ritmo en Aventurera.

Con más de 2 millones de seguidores en TikTok, Victoria Ruffo se ha ganado el corazón de sus fans con sus ocurrencias y pasos de baile.

Pero no faltan los criticones y hay quienes comparan a Victoria Ruffo e Irina Baeva, pues aseguran que ambas no saben bailar.

Antes estas comparaciones, Victoria Ruffo dio su opinión durante un encuentro con reporteros en el Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM).

La actriz se tomó con humor la comparación con Irina Baeva y aseguró que seguramente baila muy bien, como para que la comparen con ella.

Incluso, Victoria Ruffo estaría encantada de hacer un dueto de baile con Irina Baeva.

Los reporteros le recordaron que Irina Baeva ha sido señalada de no saber bailar y carecer de talento, a lo que ella respondió: “¡Ay!, qué gachos son”.

“Pero bueno, yo, la gente, la verdad, sí me para en la calle y me dicen, nos gustan tus bailes, ¿cómo estará el asunto?”.

Victoria Ruffo asegura que a sus fans sí les gustan sus bailes, pues cuando la encuentran en la calle la felicitan por sus coreografías.

Antes de expresar que no le importa que la comparen con Irina Baeva por sus bailes en TikTok, Victoria Ruffo expresó que ya no pensaba dar entrevista en el aeropuerto.

Victoria Ruffo refirió que un conductor la criticó, por no arreglarse para dar entrevista mientras regresa de sus compromiso de trabajo.

“No, ya no les voy a dar entrevistas, porque el otro día vi estas que me tomaron, y uno de los conductores dijo, ‘ay, pero que se arregle’. Ay, pero si no vengo a dar entrevistas, vengo de trabajar y…, ¿verdad? Entonces, no me voy a arreglar. Así cochina me voy a quedar”

Victoria Ruffo